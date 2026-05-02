Jennifer Lopez torna alle commedie romantiche: tutto sull'attesissimo Office Romance

Pubblicazione: 02 maggio alle 19:00

C'è un tipo di notizia che nel mondo dello streaming funziona come un orologio: Jennifer Lopez più commedia romantica più Netflix è una formula che il pubblico conosce, apprezza e attende con un'aspettativa precisa. Il trailer di Office Romance è uscito il 30 aprile 2026 e il film debutterà sulla piattaforma il 5 giugno,a ridosso dell'estate. L'attesa era alta, e le prime immagini sembrano confermare che la coppia formata da Lopez e da Brett Goldstein, noto al grande pubblico come il burbero Roy Kent di Ted Lasso, funzioni con una chimica insolita e promettente. Non solo: Goldstein non è solo protagonista maschile, è anche co-sceneggiatore del film insieme a Joe Kelly, uno dei co-creatori della stessa Ted Lasso. Una garanzia in più che la storia non sia il solito contenitore vuoto con bella confezione.

La trama: una CEO, un avvocato e una regola aziendale che non regge

Jackie Cruz è la presidente e CEO di Air Cruz, una compagnia aerea immaginaria. Governa l'azienda con polso fermo, ha costruito tutto da sola e ha una regola rigida e non negoziabile: nessuna relazione romantica tra i dipendenti. Il problema arriva quando entra in scena Daniel Blanchflower, il nuovo avvocato interno dell'azienda, brillante, un po' burbero e con quella capacità di dire la cosa giusta nel modo sbagliato che rende certi personaggi irresistibili. Jackie sente la regola scricchiolare dall'istante in cui Daniel varca la soglia del suo ufficio.

Immagine Trailer di Office Romance con Jennifer Lopez e Brett Goldstein. ©Netflix

Brett Goldstein sceneggiatore: perché è una buona notizia

La relazione che nasce è segreta, almeno nelle intenzioni. Il trailer mostra i due alle prese con i tentativi di nascondere una storia che diventa sempre più difficile da contenere, con una tappa inche accelera tutto. "Se veniamo scoperti potrebbe distruggere tutto quello che ho costruito", dice Jackie. "Mai comportarsi da sciocchi in ufficio", si ripromettono entrambi, abbracciandosi immediatamente dopo.

Il fatto che Goldstein abbia scritto il film con Kelly non è un dettaglio secondario. In Ted Lasso, i due avevano già dimostrato di saper gestire il romanticismo senza che diventasse melassa, di mescolare sarcasmo e vulnerabilità senza perdere l'equilibrio emotivo. Goldstein ha dichiarato durante le riprese: "Ogni giorno vengo sul set a girare una commedia romantica con Jennifer Lopez e questo cast incredibile, e mi aspetto che qualcuno salti fuori e mi dica che è uno scherzo. Non è ancora successo, quindi forse è reale."

La sceneggiatura è costruita intorno a una premessa semplice ma fertile, e la scelta di mettere la protagonista in una posizione di potere assoluto, con il partner in una posizione gerarchicamente inferiore, introduce una complessità moderna che le rom-com degli anni Novanta, quelle di Lopez compresa, raramente affrontavano. Office Romance non ignora quella dinamica: nel trailer è esplicitamente citata come uno dei nodi centrali della storia.

La regia: Ol Parker, l'uomo delle commedie luminose

Alla regia c'è Ol Parker, regista britannico che con le commedie romantiche corali ha costruito una carriera solida: Mamma Mia! Ci risiamo, Ticket to Paradise con George Clooney e Julia Roberts, Now Is Good con Dakota Fanning. Parker conosce il linguaggio del genere, sa come usare le location per amplificare le emozioni dei personaggi e ha dimostrato di saper tenere insieme ensemble numerosi senza perdere il filo. In Office Romance avrà a disposizione un cast di supporto di livello molto alto: Betty Gilpin, Amy Sedaris, Tony Hale, Bradley Whitford e Edward James Olmos, che per la seconda volta nella sua carriera interpreterà il padre di Lopez sullo schermo, dopo averlo fatto nel biopic Selena del 1997.

Il marketing: il LinkedIn di J.Lo diventato Air Cruz

A pochi giorni dall'uscita del trailer, Jennifer Lopez ha aggiornato il proprio profilo LinkedIn reale indicando come posizione attuale "CEO e Pilota" presso Air Cruz, la compagnia aerea del film. Il gesto ha generato un'ondata di attenzione sui social, con migliaia di utenti che hanno notato il profilo e lo hanno condiviso prima di capire che si trattava di una campagna di marketing. È il tipo di trovata che funziona perché è semplice, coerente con il personaggio e divertente senza essere aggressiva. Lopez sa usare la propria immagine pubblica come leva narrativa, e questa mossa dimostra che la campagna promozionale del film è pensata con la stessa attenzione alla storia che si dedica normalmente alla produzione.

Cosa aspettarsi: la rom-com dell'estate Netflix

Office Romance esce il 5 giugno 2026 su Netflix, esattamente un mese prima del ritorno di Goldstein in Ted Lasso Stagione 4, previsto per il 5 agosto. La finestra è stretta e strategica: il film può capitalizzare l'attesa per il ritorno televisivo di Goldstein senza sovrapporcisi, e Lopez porta un pubblico trasversale che il personaggio di Roy Kent da solo non raggiungerebbe. Per una piattaforma che nel 2026 ha già dimostrato di saper dominare l'estate con le commedie romantiche, Office Romance è il candidato più solido della stagione estiva.