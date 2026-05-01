E se i desideri fossero letali? Questa serie Netflix è la perfetta congiunzione tra Death Note e Pet Sematary

Pubblicazione: 01 maggio alle 09:00

Se pensate che Death Note e Pet Sematary di Stephen King appartengano a universi narrativi completamente separati, preparatevi a ricredervi. Netflix ospita un K-drama che fonde con sorprendente coerenza gli elementi migliori di entrambe le opere, creando qualcosa di inquietantemente familiare eppure originale. Si chiama If Wishes Could Kill, e rappresenta una delle proposte più intriganti del catalogo quando si parla di thriller psicologici con venature horror.



La premessa sembra semplice sulla carta: un gruppo di studenti delle superiori riceve minacce di morte da un'applicazione chiamata Girigo, capace di esaudire desideri. Ma come spesso accade nelle migliori storie che giocano con il soprannaturale, la semplicità è solo apparente. Più i protagonisti scoprono la verità sull'app, più comprendono la legge ferrea che la governa: ogni desiderio esaudito viene controbilanciato da una perdita fatale. Non esiste guadagno senza sacrificio, non c'è vittoria senza un prezzo da pagare.



È proprio qui che emergono le similitudini con Pet Sematary. Il romanzo di Stephen King, pubblicato nel 1983 e ispirato al racconto The Monkey's Paw di W.W. Jacobs, esplora le conseguenze disastrose di chi tenta di sovvertire l'ordine naturale delle cose. Nel libro, un cimitero degli animali costruito su un antico terreno di sepoltura indiano promette di riportare in vita ciò che è morto, ma quello che ritorna non è mai come prima. If Wishes Could Kill riprende questo tema fondamentale: tentare di modificare il destino non comporta solo un costo emotivo, ma esistenziale. Ogni utilizzo dell'app maledetta intrappola i personaggi sempre più profondamente in un ciclo di conseguenze imprevedibili e incontrollabili.

If Wishes Could Kill - Netflix

La struttura narrativa, però, guarda chiaramente a Death Note. L'anime cult di Tsugumi Ohba e Takeshi Obata ruota attorno a un quaderno soprannaturale che permette di uccidere chiunque scrivendone il nome, seguendo regole precise e inflessibili. Allo stesso modo, Girigo funziona secondo linee guida fisse che devono essere rispettate per attivare i suoi poteri. Entrambi gli oggetti maledetti trasformano l'intenzione dell'utente in una realtà letale, e in entrambe le storie i protagonisti iniziano con le migliori intenzioni prima di perdere progressivamente il controllo delle loro vite.



Come Death Note, anche If Wishes Could Kill sviluppa una componente investigativa forte. I personaggi cercano disperatamente di comprendere i meccanismi dell'applicazione, le sue regole nascoste, le falle che potrebbero sfruttare per sopravvivere. È un thriller che si nutre di scoperte graduali, di indizi disseminati, di tensione crescente man mano che le tessere del puzzle si compongono. Light Yagami e L, i duellanti intellettuali di Death Note, avrebbero riconosciuto questa partita a scacchi contro un'entità soprannaturale governata da logiche proprie.



C'è poi un terzo strato che arricchisce If Wishes Could Kill: l'eco del J-Horror classico. Film come One Missed Call, The Ring e Pulse hanno costruito la loro identità sul concetto di tecnologia maledetta, oggetti quotidiani trasformati in veicoli per il terrore. Un videocassetta, una telefonata, una connessione internet: tutto può diventare un canale attraverso cui l'orrore si insinua nelle nostre vite. If Wishes Could Kill aggiorna questa tradizione per l'era degli smartphone, dove un'app può essere scaricata in pochi secondi e diffondersi in modo virale.

If Wishes Could Kill - Netflix

L'applicazione Girigo non crea la maledizione, ma diventa un contenitore estremamente efficiente per veicolarla. È una modernizzazione brillante di un concetto consolidato, che sfrutta la nostra dipendenza quotidiana dalla tecnologia mobile per amplificare il disagio. Come nei classici del J-Horror, anche qui troviamo il conto alla rovescia: un timer di 24 ore che ricorda quello di The Ring, dove i protagonisti hanno un tempo limitato per spezzare la maledizione prima che sia troppo tardi. Questo elemento aggiunge un'urgenza palpabile, trasformando ogni episodio in una corsa contro il tempo.



Nonostante le evidenti influenze, If Wishes Could Kill non è una semplice operazione nostalgia. Il K-drama trova spazi creativi propri, esplorando dinamiche sociali tipiche della scuola sudcoreana, relazioni complesse tra i personaggi, e quella particolare sensibilità emotiva che rende i drama coreani così distintivi. La serie riesce a essere familiare per chi conosce Death Note o Pet Sematary, ma sufficientemente originale da non risultare un mero esercizio di stile derivativo.