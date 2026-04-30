Per i fan di Bosch, su Netflix c'è la serie perfetta (100% di gradimento su Rotten Tomatoes)

Pubblicazione: 30 aprile alle 11:00

Per otto stagioni consecutive, Titus Welliver ha incarnato Harry Bosch con una precisione chirurgica che ha reso il detective losangelino un'icona del genere crime contemporaneo. La sua interpretazione del tenace investigatore ha attraversato due serie distinte, Bosch e Bosch: Legacy, costruendo un universo narrativo che gli appassionati del noir poliziesco hanno imparato ad amare. Ma tutte le storie, anche le più avvincenti, arrivano al capolinea. La cancellazione di Bosch: Legacy dopo la terza stagione ha lasciato un vuoto significativo nella carriera dell'attore e nel cuore dei fan.



Quel vuoto, però, sta per essere colmato in modo sorprendente. Welliver ha trovato in Dark Winds non solo un nuovo progetto, ma quello che potrebbe essere considerato il suo miglior lavoro dopo Bosch. E i numeri parlano chiaro: la serie AMC vanta un punteggio perfetto del 100% su Rotten Tomatoes per tutte e quattro le sue stagioni, un traguardo che nemmeno Bosch è riuscito a raggiungere con costanza.



Dark Winds rappresenta per Welliver un cambio di prospettiva radicale. Se in Bosch incarnava l'incarnazione della giustizia, seppur con metodi discutibili, nella serie AMC interpreta Dominic McNair, l'antagonista principale della quarta stagione. McNair è un criminale sofisticato che gestisce un'organizzazione di contrabbando dall'interno di una prigione, orchestrando omicidi e intimidazioni attraverso la sua assassina Irene Vaggan. È un personaggio che vive nell'ombra, muovendo i fili di una rete criminale con la stessa determinazione con cui Harry Bosch cercava di smantellarne di simili.

Dark Winds - Netflix

La serie ruota attorno al tenente Joe Leaphorn della Polizia Tribale Navajo, interpretato da Zahn McClarnon con una profondità emotiva rara nel genere. Leaphorn condivide con Harry Bosch quella stessa complessità morale, quella capacità di navigare zone grigie che rende i detective davvero memorabili. Ma dove Bosch mostrava segni di inconsistenza narrativa, specialmente nelle stagioni finali che hanno diviso il pubblico, Dark Winds mantiene una coerenza impressionante.



La differenza qualitativa emerge anche nel trattamento dei personaggi secondari. Mentre Bosch si reggeva principalmente sulle spalle di Welliver, Dark Winds costruisce un ensemble cast di livello superiore. Jim Chee, interpretato da Kiowa Gordon, e Bernadette Manuelito, con il volto di Jessica Matten, non sono semplici spalle del protagonista ma personaggi tridimensionali con archi narrativi propri, scritti con cura e recitati con una convinzione che eleva l'intera produzione.



La forza di Dark Winds risiede anche nella sua capacità di affrontare questioni sociali profonde senza scadere nel didascalico. La serie esplora le tensioni tra le comunità Navajo e le strutture di potere statunitensi, il trauma intergenerazionale, il conflitto tra tradizione e modernità. Lo fa attraverso storie di crimine avvincenti che non perdono mai di vista l'intrattenimento, ma che lasciano lo spettatore con domande più ampie sulla giustizia, l'identità e l'appartenenza.

Dark Winds - Netflix

La struttura narrativa di Dark Winds evita le trappole in cui Bosch è occasionalmente caduto. Niente finali affrettati o backdoor pilot che lasciano l'amaro in bocca, come quello divisivo di Bosch: Legacy. Ogni stagione si conclude con una soddisfazione narrativa che rispetta il pubblico, lasciando al contempo fili da seguire per il futuro.



Per chi ha amato Bosch, Dark Winds rappresenta un'evoluzione naturale. Mantiene quella grinta, quell'atmosfera noir, quella complessità morale che rendeva Harry Bosch così affascinante, ma la amplifica con una coerenza stilistica e una profondità tematica superiori. Non è solo una serie crime ben fatta, è un esempio di come il genere possa essere veicolo di storie che parlano dell'America contemporanea con occhio critico e cuore pulsante.



Mentre le prime tre stagioni sono già disponibili su Netflix, la quarta stagione arriverà sulla piattaforma a luglio 2026, pochi mesi dopo la conclusione della trasmissione su AMC+. La serie creata da Graham Roland, basata sui romanzi di Tony Hillerman, ha dimostrato che il genere crime può essere rivoluzionato senza tradirne le convenzioni fondamentali. Può raccontare storie di detective e criminali mantenendo il ritmo serrato e le svolte inaspettate che il pubblico si aspetta, aggiungendo però livelli di significato che trasformano l'intrattenimento in riflessione.