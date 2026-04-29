Un pastore e una maestra costretti a lavorare per il crimine: la serie Netflix imperdibile targata Dan Levy

Pubblicazione: 29 aprile alle 11:00

La prima scena di Big Mistakes è Laurie Metcalf che urla a una vecchietta morente. Non proprio il tipo di apertura che ti aspetteresti dal creatore di Schitt's Creek, quella comfort series che ha cullato milioni di spettatori con la sua dolcezza progressiva e i suoi personaggi eccentrici ma mai cattivi. Eppure è esattamente questo il punto: Dan Levy non ha nessuna intenzione di ripetersi, e Big Mistakes è la prova più evidente di questa scelta creativa radicale.



Metcalf interpreta Linda Dardano, una donna così costituzionalmente incapace di stare ferma che decide di candidarsi a sindaco proprio mentre sua madre sta morendo. È un personaggio impietoso, egoista, straordinariamente presente. E se siete arrivati qui cercando il calore familiare della famiglia Rose, preparatevi a una deviazione brusca. Big Mistakes, disponibile ora su Netflix, è una serie crime-comedy che mescola il DNA di Schitt's Creek con l'assurdità criminale di Ozark, creando qualcosa di completamente diverso e sorprendentemente efficace.



La trama segue Nicky, interpretato dallo stesso Levy, e sua sorella Morgan, una brillante Taylor Ortega, due fratelli profondamente inadeguati che si ritrovano invischiati nel mondo del crimine organizzato dopo un gesto di una stupidità quasi meritevole di conseguenze. Morgan ruba una collana da un negozio, intendendo regalarla alla nonna morente. Da lì, il caos totale. I due fratelli, un pastore e una maestra, vengono ricattati e costretti a fare da intermediari per un cartello, sudando freddo a ogni conversazione con persone capaci di farli sparire senza troppe cerimonie. Nel frattempo, a pochi chilometri di distanza, la loro madre fa campagna elettorale per le elezioni locali.

Big Mistakes - Netflix

Big Mistakes è il primo progetto nato dall'accordo di Levy con Netflix, co-creato con Rachel Sennott, l'attrice di Shiva Baby e Bottoms che dovrebbe già dirvi tutto sul tipo di commedia da aspettarsi: scomoda, assurda, capace di farti ridere mentre ti senti vagamente a disagio. La carriera post-Schitt's Creek di Levy è stata uno studio deliberato nel non fare ciò che il pubblico si aspetta. Eppure il DNA di Big Mistakes non è così estraneo a Levy come potrebbe sembrare a prima vista.

Ciò che ha fatto funzionare Schitt's Creek non era solo la premessa del pesce fuor d'acqua, ma, e a quanto spettacolarmente le famiglie possano ferirsi pur rimanendo l'unica cosa che tiene tutti in piedi.. I fratelli Dardano non sono ricchi che imparano l'empatia in una piccola città. Sono persone normali che devono fare da scudo per un cartello, cercando di non farsi ammazzare mentre la loro madre distribuisce volantini elettorali.. Il battibeccare tra fratelli può sembrare ripetitivo prima che le vere poste in gioco si materializzino. Ma vale la pena resistere., personaggi costretti nell'opposto di ciò che loro o il pubblico si aspetterebbero, e a metà stagione Big Mistakes si è appoggiata completamente a questo principio., e il finale di stagione realizza una rivelazione che ricontestualizza gran parte di ciò che è venuto prima, rendendo una seconda stagione genuinamente necessaria.