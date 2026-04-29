Un gruppo disfunzionale in un'atmosfera dark: questa serie Netflix (che in pochi conoscono) merita attenzione

Pubblicazione: 29 aprile alle 09:00

Nel vasto e spesso caotico catalogo di Netflix, esistono gemme nascoste che meritano ben altra considerazione, come The Imperfects. Una serie di dieci episodi cancellata prematuramente nel 2022, ma che ha avuto un impatto ben più profondo di quanto i numeri di viewership possano raccontare. Perché è proprio tra banshee, chupacabras e succubi che è iniziata la scalata internazionale di Iñaki Godoy, oggi uno dei volti più riconoscibili della piattaforma grazie al suo Monkey D. Luffy in One Piece.



Creata da Shelley Eriksen e Dennis Heston, The Imperfects è uscita su Netflix nel novembre 2022 con un rilascio completo della prima stagione, perfetta per un binge-watching intenso. La trama segue tre giovani adulti completamente diversi tra loro ma legati da un filo invisibile e mostruoso: Tilda, vocalist di una band punk rock, Juan, fumettista, e Abbi, studentessa di genetica. Cosa li unisce? Tutti e tre hanno sviluppato poteri mostruosi a seguito di una terapia genica sperimentale condotta dal dottor Alex Sarkov. Tilda si trasforma in una banshee, Juan diventa un chupacabras e Abbi una succube. Non esattamente il tipo di supereroi che trovi nell'universo Marvel.



Il trio decide di unire le forze per rintracciare Sarkov e costringerlo a renderli di nuovo umani. Ma come in ogni buona storia di supereroi oscuri che si rispetti, niente è semplice. Lungo il cammino incontrano ostacoli, minacce e una preziosa alleata: la dottoressa Sydney Burke, ex partner di Sarkov interpretata da Italia Ricci. La serie mescola sapientemente fantasy, fantascienza, horror e action, costruendo una narrazione che strizza l'occhio a The Boys per il suo approccio dark e cinico ai personaggi dotati di superpoteri, e a The Umbrella Academy per la dinamica di un gruppo disfunzionale che deve fare i conti con abilità acquisite in circostanze poco ortodosse.

The Imperfects - Netflix

C'è un lascito importante che The Imperfects ha consegnato al mondo dello streaming: il lancio internazionale di Iñaki Godoy. Per l'attore messicano, il ruolo di Juan Ruiz è stato il primo progetto in lingua inglese, una porta d'ingresso verso il mercato globale. Godoy ha portato sullo schermo un personaggio complesso, diviso tra la sua passione per i fumetti e il terrore di trasformarsi in una creatura leggendaria. La performance ha dimostrato le sue capacità attoriali, la sua versatilità e il suo carisma naturale davanti alla telecamera.



Appena un anno dopo The Imperfects, Godoy è stato scelto per interpretare Monkey D. Luffy nell'adattamento live-action di One Piece, uno dei manga e anime più amati di sempre. La serie è diventata rapidamente uno dei più grandi successi di Netflix, conquistando sia i fan storici dell'opera di Eiichiro Oda sia nuovi spettatori affascinati da questa epica avventura piratesca.



The Imperfects merita di essere riscoperta non solo per il suo ruolo nella carriera di Godoy, ma per ciò che rappresenta: un esperimento coraggioso nel genere supereroistico, una serie che ha osato mescolare mitologia, horror e fantascienza in un modo fresco e coinvolgente. È una di quelle produzioni che, paradossalmente, beneficia della cancellazione precoce: dieci episodi compatti, senza la dispersione narrativa che affligge molte serie troppo prolungate.