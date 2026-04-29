Sei episodi di pura avventura fantasy: ecco perché questa gemma Netflix del 2020 è ancora attuale (e da vedere)

Pubblicazione: 29 aprile alle 12:00

The Letter for the King, una serie del 2020 che merita ben più attenzione di quella che ha ricevuto. Sei episodi. Questo è tutto l'impegno richiesto per immergersi in un'avventura fantasy completa, autoconclusiva e sorprendentemente soddisfacente. In un'epoca in cui le serie si allungano all'infinito lasciandoci con cliffhanger frustranti e stagioni che non arrivano mai, The Letter for the King rappresenta un'anomalia preziosa: una storia che inizia, si sviluppa e si conclude nel tempo di un weekend.



Basata sul celebre romanzo olandese del 1962 di Tonke Dragt, la serie segue le vicende di Tiuri, un giovane scudiero interpretato da Amir Wilson, che si trova a un passo dal realizzare il suo sogno di diventare cavaliere d'élite del regno. Ma proprio alla vigilia della cerimonia che dovrebbe consacrarlo, gli viene chiesto un sacrificio impossibile: il Cavaliere Nero morente ha bisogno di aiuto per consegnare una lettera vitale al re, e solo Tiuri può farlo. Il prezzo da pagare è alto: interrompere la sua veglia significa perdere per sempre la possibilità di diventare cavaliere, tradire i suoi compagni e mettere a repentaglio il loro futuro.



La scelta che Tiuri compie in quell'istante dà il via a una caccia mozzafiato attraverso il regno. I temibili Cavalieri Rossi lo braccano senza sosta per impedirgli di completare la missione, mentre i suoi ex compagni d'armi lo inseguono sperando di recuperare le loro posizioni perdute a causa della sua decisione. Ma c'è un altro livello nella narrazione: la ricerca rivela progressivamente il passato di Tiuri, discendente di uno sciamano Eviellan i cui poteri magici il Principe Viridian sta cercando di estirpare dal regno.

The Letter for the King - Netflix

Il ritmo serrato della serie è uno dei suoi punti di forza maggiori. Netflix ha costruito una struttura narrativa dove ogni episodio si chiude con rivelazioni scioccanti che spingono irresistibilmente verso quello successivo. Non c'è tempo morto, non ci sono riempitivi: solo una progressione continua di eventi che svelano gradualmente la mitologia del mondo e le verità nascoste sul protagonista.



I personaggi rappresentano il vero cuore pulsante della storia. Tiuri non è l'eroe nato, il prescelto che eccelle in tutto: è un ragazzo che non brilla particolarmente in nessuna delle abilità richieste a un cavaliere, eppure sceglie di fare la cosa giusta nonostante il costo personale. Accanto a lui, Lavinia, interpretata da Ruby Ashbourne Serkis, si rivela un'alleata determinata e complessa, mentre il cavallo del Cavaliere Nero, Ardanwen, diventa un compagno fedele in questa missione impossibile.



Le dinamiche tra i personaggi cambiano continuamente, mantenendo alta la tensione. Gli aspiranti cavalieri Arman, Iona, Foldo, Jussipo e Piak hanno ciascuno le proprie motivazioni per aiutare o ostacolare Tiuri, e la serie gioca abilmente con la domanda fondamentale: di chi ci si può fidare davvero. Questa ambiguità morale eleva la narrazione oltre il semplice schema eroe contro cattivo, trasformandola in una riflessione più profonda sulla leadership e sulle scelte difficili.

The Letter for the King - Netflix

Certo, The Letter for the King si conclude troppo presto. La serie è stata cancellata dopo una sola stagione, e gli ultimi trenta secondi del finale lasciano intravedere un conflitto più ampio che non verrà mai esplorato. Ma qui sta la sua particolarità: se si ignora quel breve teaser finale, la storia raggiunge una conclusione genuinamente soddisfacente. I personaggi sono in un posto narrativamente appagante, la missione principale è compiuta, e lo spettatore può chiudere questo capitolo con un senso di completezza rarissimo tra le serie cancellate prematuramente.