Una scrittrice suicida, una madre disperata e un'amica devota, in questo film da non perdere oggi in TV

Pubblicazione: 12 luglio alle 07:45

Ci sono film che non si limitano a raccontare una storia: tessono un arazzo temporale dove passato, presente e futuro dialogano attraverso le pagine di un libro. The Hours è uno di questi capolavori, un'opera del 2002 diretta da Stephen Daldry che ha conquistato pubblico e critica grazie a una narrazione stratificata e a interpretazioni di rara intensità. L'appuntamento in TV è per oggi, 12 luglio 2026, in prima serata su La 7 (canale 29) alle 21.15. Il film intreccia le esistenze di tre donne separate da decenni ma unite da un filo invisibile: il romanzo Mrs. Dalloway di Virginia Woolf.

nella quiete apparente della campagna inglese.devastante mentre legge proprio quel romanzo, meditando su una decisione che potrebbe cambiare tutto., il suo amico poeta morente di Aids, mentre riflette sul senso della propria esistenza e sui fantasmi di un passato mai del tutto elaborato.

Non si tratta di semplici storie parallele: è un dialogo continuo tra generazioni, dove le scelte di Virginia Woolf riverberano nelle vite di Laura e Clarissa, creando un effetto domino emotivo che attraversa un secolo intero. Il romanzo Mrs. Dalloway diventa così molto più di un libro: è uno specchio in cui queste donne riconoscono le proprie paure, i propri desideri repressi, la ricerca disperata di un senso in vite che sembrano sfuggire al loro controllo. La performance di Nicole Kidman nei panni di Virginia Woolf è entrata nella storia del cinema. Per interpretare la scrittrice britannica, l'attrice australiana si è sottoposta a una trasformazione fisica radicale: naso posticcio, trucco che invecchia, postura curva.

Il risultato è stato così convincente da renderla praticamente irriconoscibile, tanto da valerle l'Oscar come Miglior Attrice nel 2003. Ma oltre all

a trasformazione estetica, Kidman ha saputo catturare la fragilità devastante di una mente geniale in guerra con se stessa,. Accanto a lei,, la perfetta casalinga degli anni Cinquanta che nasconde un abisso sotto la facciata della normalità. Moore trasmette con sguardi e silenzi il peso insopportabile delle aspettative sociali, la claustrofobia di una vita che non sente propria.

La scena in cui legge Mrs. Dalloway nel letto di un hotel, fumando e cercando un momento di respiro da un'esistenza soffocante, è di una potenza emotiva rara. Meryl Streep, nel ruolo di Clarissa Vaughan, completa questo trittico di interpretazioni magistrali. La sua Clarissa è una donna che ha costruito una vita apparentemente appagante ma che non riesce a liberarsi dal passato, dall'amore per Richard e dalle scelte non fatte. Streep porta sullo schermo quella sottile malinconia di chi sa che la vita è scivolata via mentre si era occupati d'altro, una consapevolezza dolorosa che accomuna tutte e tre le protagoniste.

La regia di Stephen Daldry orchestra questa sinfonia di dolore e speranza con mano sicura, evitando la trappola del melodramma e mantenendo un tono sobrio che rende ancora più potente l'impatto emotivo. La fotografia di Seamus McGarvey differenzia cromaticamente le tre epoche, creando atmosfere visive distintive che aiutano lo spettatore a orientarsi nel montaggio parallelo. Le musiche di Philip Glass, con i loro pattern ripetitivi e ossessivi, diventano una quarta protagonista, sottolineando il senso di ciclicità e inevitabilità che permea l'intera opera.

Il dialogo tra letteratura e cinema è uno degli aspetti più affascinanti di The Hours. Il film non si limita a raccontare storie ispirate a un romanzo (come questa serie ancora attualissima su Netflix): mostra il potere trasformativo della letteratura, come un libro possa diventare compagno, specchio, ancora di salvezza o spinta verso l'abisso. Mrs. Dalloway è il ponte che collega queste donne, il codice segreto attraverso cui comunicano oltre il tempo.