Uncharted 2 si farà? Ci sono novità sul sequel cinematografico con Tom Holland

Pubblicazione: 07 agosto alle 13:30

Nel 2022, quando "Uncharted" sbarcò nelle sale cinematografiche, pochi avrebbero scommesso sul suo successo. L'adattamento dei videogiochi al grande schermo è da sempre un terreno minato, costellato di fallimenti più o meno clamorosi. Eppure il film con Tom Holland e Mark Wahlberg ha saputo fare quello che molti credevano impossibile: conquistare il pubblico generalista e incassare oltre 400 milioni di dollari in tutto il mondo, con un budget di produzione tutto sommato contenuto per gli standard hollywoodiani di soli 120 milioni.

Uncharted - Sony Pictures

Dopo mesi di silenzio e speculazioni,è arrivata durante il CineEurope 2024: "Uncharted 2" si farà. Sony Picturesal seguito delle avventure cinematografiche di Nathan Drake, segnando un altro punto per la PlayStation Productions, la divisione nata proprio per trasporre i franchise videoludici Sony su schermo grande e piccolo. Dopo il successo di "The Last of Us" in versione seriale e con progetti come "Ghost of Tsushima" e "Horizon Zero Dawn" in cantiere, l'universo PlayStation sta diventando

Il produttore Charles Roven aveva già lasciato trapelare l'entusiasmo dello studio nell'agosto 2023, parlando con The Hollywood Reporter: "Ci siamo divertiti molto con quel film. I fan hanno davvero apprezzato, e anche chi non sapeva nulla del gioco ha apprezzato. Quindi stiamo sicuramente lavorando per farne un altro". Parole che hanno trovato seguito con quelle di Mark Wahlberg , che confermava nel dicembre 2023 a The Direct: "Qualcuno ha scritto una sceneggiatura e ci stanno ancora lavorando sopra". Il processo creativo era già in moto, anche se la strada verso le riprese sarebbe stata più lunga del previsto.

Uncharted - Sony Pictures

ha un nome e un cognome:L'attore britannico, dopo aver interpretato Spider-Man nell'universo Marvel ed essere diventato, si ritrova con un'agenda che farebbe impallidire qualsiasi manager. "Stiamo lavorando su una sceneggiatura", ha spiegato Roven a Deadline nel dicembre 2024, "ma ora dovremo aspettare il film di Chris Nolan con Tom e Zendaya". Ovviamente si trattava di "The Odyssey", arrivato nelle sale nel luglio di quest'anno, per poi aggiungersi "Spider-man: Brand New Day", attualmente campione ai botteghini di tutto il mondo. Ora che questi impegni s, la finestra per "Uncharted 2" potrebbe finalmente aprirsi.

Per il sequel, le possibilità sono molteplici. Sony e gli sceneggiatori potrebbero attingere direttamente dalle trame dei videogiochi, magari adattando la ricerca di El Dorado dal primo "Uncharted" o l'epica caccia a Shambhala da "Uncharted 2: Il covo dei ladri", universalmente considerato il capitolo migliore della serie. Oppure potrebbero mantenere l'impostazione del primo film, creando una nuova avventura originale che prenda in prestito atmosfere e sequenze d'azione dal materiale di partenza senza ricalcarlo pedissequamente. Quello che è certo è che la chiave per il successo sta nel rispettare lo spirito del gioco senza diventarne schiavi, nel catturare l'essenza dei personaggi senza scimmiottarne ogni dettaglio.

"Uncharted 2" ha tutti gli ingredienti per alzare l'asticella rispetto al predecessore. Con un cast affiatato, una base di fan consolidata e le risorse produttive di Sony Pictures alle spalle, il sequel potrebbe correggere i difetti del primo capitolo e consegnare agli spettatori un'avventura ancora più coinvolgente e spettacolare. Servirà pazienza, certo. Tom Holland dovrà prima finire di salvare il mondo con la tela di Spider-Man e navigare l'Odissea con Christopher Nolan. Ma quando finalmente Nathan Drake tornerà a caccia di tesori perduti, i fan saranno pronti ad accompagnarlo.