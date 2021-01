L’ Hollywood Reporter annuncia in esclusiva chee lo sceneggiatore dihanno stretto un accordo conper una nuova commedia fantascientifica targata Apple Studios.

Apple si è aggiudicata il progetto nel corso degli ultimi giorni dopo una gara con altri studi interessati alla pellicola.

La trama è ancora tenuta sotto chiave, ma quel che è certo è che si tratterà di un’idea originale nata dalla mente del creatore di BoJack Horseman e autore Raphael Bob-Waksberg.

Samberg sarà attore e produttore, Hawley figurerà alla produzione con la sua casa 26 Keys assieme al colleg Dan Seligmann. Accanto a loro Stiller e Nicky Weinstock con la Red Hour. Siera scriverà la sceneggiatura e sarà anche produttore esecutivo. La squadra dovrà trovare un regista nei prossimi mesi.

Il progetto è divenuto piuttosto ricercato ultimamente grazie all’attenzione ricevuta dall’ultimo progetto di Samberg e Siara, Palm Springs.

Pal Springs è diventato in breve tempo un cult negli USA, forte del successo di critica e pubblico raccolto in occasione del Sundance Film Festival, dove la pellicola è stata acquistata per oltre 17 milioni e mezzo di dollari da Neon e Hulu, segnando il record storico di vendita per un film al Sundance.

La pellicola segue le vicende di due sconosciuti, Nyles (Andy Samberg) e Sarah (Cristin Milioti), che si incontrano casualmente a un matrimonio a Palm Springs e restano bloccati in un loop temporale tra amore, disillusione e confusione.