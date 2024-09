F1: una particolare cinepresa è stata appositamente realizzata per riprendere Brad Pitt in pista, tutti i dettagli

Pubblicazione: 28 settembre alle 15:00

In F1, film prodotto dalla Apple in arrivo il prossimo anno (guarda il teaser), Brad Pitt interpreta un ex pilota che torna in Formula 1, insieme a Damson Idris nel ruolo del suo compagno di squadra all’APXGP, una squadra immaginaria. In un'intervista con Variety, il direttore della fotografia Claudio Miranda ha raccontato alcuni retroscena del suo lavoro per la pellicola.

Miranda ha in particolare collaborato con Sony Electronics per sviluppare unaper riprendere ad alta velocità Brad Pitt, Damson Idris e altri membri del cast e stunt sui circuiti di Formula Uno. Il film, lo ricordiamo, è stato girato durante i weekend in cui si sono effettivamente svolti i Gran Premi.

Rispetto a Top Gun: Maverick, sua precedente collaborazione con il regista Joseph Kosinski, F1 ha comportato dunque una sfida più complessa:

In Maverick, ad eccezione di Tom Cruise, gli attori non hanno pilotato gli aerei. In F1 gli attori guidavano effettivamente i veicoli. Quindi dovevamo avere un sistema di camere abbastanza piccolo da poter fare in modo che [Pitt] potesse guidare e vedere mentre noi facevamo le riprese che volevamo. Sia Brad che Damson sono davvero bravi a guidare. Nel trailer si vede il "primo" Brad, adesso è molto più veloce.

Le cineprese personalizzate sono state costruite e montate su auto da corsa Mercedes Benz durante le riprese, quattro per ciascuno veicolo, con controllo remoto di panoramica e messa a fuoco. “Abbiamo impiegato molto tempo per preparare le auto”, racconta Miranda, sottolineando che in alcuni casi gli stunt hanno superato i 300 km/h. “Sony ci ascolta davvero”. Per sicurezza, alle riprese dal vivo verranno poi aggiunte altre auto e azioni pericolose tramite effetti visivi.

F1 sarà nei cinema di tutto il mondo a partire dal 27 giugno 2025 grazie alla Warner Bros. Il cast comprende anche Kerry Condon, Javier Bardem, Tobias Menzies, Sarah Niles e Kim Bodnia. Alla produzione Joseph Kosinski, Jerry Bruckheimer Films, Plan B Entertainment e dalla Dawn Apollo Films del sette volte campione del mondo di F1 Lewis Hamilton.