Uomini e Donne, anticipazioni: Antonino incalza Marina con dei vocali, lei nega tutto e scoppia in lacrime

Pubblicazione: 27 ottobre alle 11:05

La nuova registrazione di Uomini e Donne è stata caratterizzata da emozioni, decisioni importanti e confronti accesi. Nel Trono Classico, Giorgia Angeloni torna in studio dopo un grave lutto personale e sceglie di proseguire la sua esperienza nel programma. Nel Trono Over, invece, Gemma Galgani affronta una nuova delusione sentimentale, mentre Marina Brochetta finisce al centro di una discussione con Antonino. Non mancano sviluppi anche per gli altri protagonisti, tra nuove conoscenze e frequentazioni che cambiano direzione.

La registrazione si apre con Gemma Galgani, che assiste alla riproposizione di un filmato in cui Fabio balla con Liat, una dama più giovane di circa vent'anni. Tra i due, durante un'esterna, erano emersi segnali di complicità e reciproci complimenti., che le avrebbe impedito di esprimere ciò che provava.

Fabio sembra intenzionato a voltare pagina e considera conclusa la loro conoscenza. Anche con Liat le cose non vanno come sperato, dopo aver tentato di avvicinarsi a lei, il cavaliere scopre che la dama non prova il coinvolgimento necessario per continuare. I due decidono di mantenere un rapporto amichevole, mentre i tentativi di Gemma di fargli cambiare idea non hanno successo. Per Donato arriva una nuova possibilità, scende per lui Anna, una dama napoletana che decide di frequentare.

La puntata prosegue con gli sviluppi delle altre conoscenze. Michela, che in passato aveva frequentato Giovanni, sceglie di continuare a vedere Igor. Barbara De Santi, si mostra entusiasta del rapporto con Giovanni e decide di portarlo avanti. A catalizzare l'attenzione è soprattutto Marina Brochetta, che racconta di frequentare Oscar, un uomo più anziano con cui ha trascorso anche una serata al karaoke. Tina Cipollari interviene con le sue consuete battute ironiche, mettendo in dubbio che un'esperienza simile sia sufficiente per conoscere davvero una persona.

Marina non le manda a dire, mentre Antonino… Sentite cosa hanno raccontato i protagonisti di #UominieDonne alle nostre telecamere dopo la puntata di oggi! https://t.co/lMEnWqxddy — Witty TV (@WittyTV) October 27, 2026

Il clima si surriscalda quando interviene Antonino., il cavaliere sostiene che tra loro ci sia stato qualcosa, mentre la dama nega la sua versione e gli chiede di scusarsi.. Lei respinge categoricamente l'accusa. Per fare chiarezza, viene controllato il cellulare della dama, ma i messaggi che cerca non risultano presenti. Antonino insiste di avere delle prove e Alessandra Mussolini si reca dietro le quinte per ascoltare alcuni vocali che sarebbero riconducibili a Marina. Anche Gianni Sperti li ascolta e ritiene di riconoscere la voce della dama.continua a sostenere di non avere quei messaggi sul telefono e,

Nel Trono Classico il momento più emozionante riguarda Giorgia Angeloni. La tronista torna in studio dopo la morte del padre e viene accolta da un lungo applauso, i presenti si alzano in piedi per dimostrarle affetto e vicinanza. Gianni Sperti le consegna anche un mazzo di fiori in occasione del suo compleanno. Visibilmente commossa, Giorgia ringrazia Maria De Filippi per averle permesso di stare accanto al padre durante un periodo così difficile, sottolineando quanto sia stato prezioso poter trascorrere del tempo con lui. Al termine di questo momento, arriva la sua decisione, Giorgia sceglie di restare sul trono e continuare il proprio percorso a Uomini e Donne, tornando a concentrarsi sulla sua esperienza nel programma.