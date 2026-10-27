Uomini e Donne, anticipazioni: Antonino incalza Marina con dei vocali, lei nega tutto e scoppia in lacrime
Scopri le anticipazioni di Uomini e Donne: Giorgia Angeloni torna in studio e sceglie di restare, mentre Antonino accusa Marina e scoppia la tensione.
La nuova registrazione di Uomini e Donne è stata caratterizzata da emozioni, decisioni importanti e confronti accesi. Nel Trono Classico, Giorgia Angeloni torna in studio dopo un grave lutto personale e sceglie di proseguire la sua esperienza nel programma. Nel Trono Over, invece, Gemma Galgani affronta una nuova delusione sentimentale, mentre Marina Brochetta finisce al centro di una discussione con Antonino. Non mancano sviluppi anche per gli altri protagonisti, tra nuove conoscenze e frequentazioni che cambiano direzione.
Fabio sembra intenzionato a voltare pagina e considera conclusa la loro conoscenza. Anche con Liat le cose non vanno come sperato, dopo aver tentato di avvicinarsi a lei, il cavaliere scopre che la dama non prova il coinvolgimento necessario per continuare. I due decidono di mantenere un rapporto amichevole, mentre i tentativi di Gemma di fargli cambiare idea non hanno successo. Per Donato arriva una nuova possibilità, scende per lui Anna, una dama napoletana che decide di frequentare.
La puntata prosegue con gli sviluppi delle altre conoscenze. Michela, che in passato aveva frequentato Giovanni, sceglie di continuare a vedere Igor. Barbara De Santi, si mostra entusiasta del rapporto con Giovanni e decide di portarlo avanti. A catalizzare l'attenzione è soprattutto Marina Brochetta, che racconta di frequentare Oscar, un uomo più anziano con cui ha trascorso anche una serata al karaoke. Tina Cipollari interviene con le sue consuete battute ironiche, mettendo in dubbio che un'esperienza simile sia sufficiente per conoscere davvero una persona.
Nel Trono Classico il momento più emozionante riguarda Giorgia Angeloni. La tronista torna in studio dopo la morte del padre e viene accolta da un lungo applauso, i presenti si alzano in piedi per dimostrarle affetto e vicinanza. Gianni Sperti le consegna anche un mazzo di fiori in occasione del suo compleanno. Visibilmente commossa, Giorgia ringrazia Maria De Filippi per averle permesso di stare accanto al padre durante un periodo così difficile, sottolineando quanto sia stato prezioso poter trascorrere del tempo con lui. Al termine di questo momento, arriva la sua decisione, Giorgia sceglie di restare sul trono e continuare il proprio percorso a Uomini e Donne, tornando a concentrarsi sulla sua esperienza nel programma.