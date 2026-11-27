Pubblicazione: 27 novembre alle 13:05

Gli equilibri nello studio di Uomini e Donne tornano al centro del dibattito televisivo grazie a un'analisi pungente firmata da Selvaggia Lucarelli. Nella sua newsletter Vale Tutto, la giornalista e giurata di Ballando con le Stelle ha passato ai raggi X le ultime dinamiche del celebre dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi, soffermandosi in particolare sull'inserimento di Alessandra Mussolini nel parterre degli opinionisti e sul suo rapporto con la veterana Tina Cipollari.

Secondo la lettura di Lucarelli, la vera chiave del successo e della tenuta narrativa del programma di Canale 5 resta saldamente nelle mani di Tina Cipollari. Lontana dall'essere una semplice disturbatrice, la storica opinionista viene elogiata per la sua straordinaria padronanza dei tempi televisivi e per un istinto quasi chirurgico nel capire quando una dinamica rischia di arenarsi nella noia. La giornalista le riconosce un autentico talento comico, fatto di battute fulminanti e guizzi improvvisi capaci di trasformare anche le discussioni più spigolose in puro intrattenimento popolare.

È proprio questa centralità assoluta, costruita in oltre vent'anni di presenza fissa, a rendere estremamente complesso l'innesto di altre personalità forti sullo stesso terreno di gioco. Ed è qui che scatta l'affondo nei confronti di Alessandra Mussolini. Per spiegare le difficoltà dell'ex europarlamentare nel ritagliarsi uno spazio efficace in studio, Lucarelli ricorre a un inedito parallelismo televisivo, accostando la situazione di Mussolini a Uomini e Donne a quella vissuta da Barbara D'Urso a Ballando con le Stelle.

In entrambi i casi, osserva la giornalista, ci si trova di fronte a volti abituati a dominare la scena che faticano a integrarsi in format dagli equilibri già blindati. Allo stesso modo, il confronto tra Cipollari e Mussolini viene paragonato alle frizioni tra Guillermo Mariotto e D'Urso sulla pista di Rai 1. Lucarelli sottolinea tuttavia una differenza sostanziale nell'approccio allo scontro: se la conduttrice napoletana tendeva a vivere le critiche come un attacco sul piano personale, Mussolini sembra interpretare le tensioni in studio con maggiore disincanto, riducendo il tutto a una sorta di "battaglia per il diritto alla caciara".

Nonostante questa leggerezza di fondo, il giudizio complessivo sull'esperienza della Mussolini nel dating show resta decisamente severo. Lucarelli nota con ironia come la nuova opinionista stia subendo un progressivo ridimensionamento scenico, venendo spostata sempre più ai margini del centro studio. A chiudereproseguendo di questo passo, ironizza la giornalista, per Alessandra Mussolini potrebbe presto profilarsi un futuro in collegamento direttamente "dal parcheggio di Mediaset". Una bocciatura senza appello che riaccende i riflettori sulle gerarchie televisive dei programmi di Maria De Filippi.