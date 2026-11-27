Uomini e Donne, la stoccata di Selvaggia Lucarelli ad Alessandra Mussolini: l'inaspettato confronto tv
Selvaggia Lucarelli analizza gli equilibri di Uomini e Donne: promuove a pieni voti Tina Cipollari e boccia Alessandra Mussolini con un paragone inedito.
Gli equilibri nello studio di Uomini e Donne tornano al centro del dibattito televisivo grazie a un'analisi pungente firmata da Selvaggia Lucarelli. Nella sua newsletter Vale Tutto, la giornalista e giurata di Ballando con le Stelle ha passato ai raggi X le ultime dinamiche del celebre dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi, soffermandosi in particolare sull'inserimento di Alessandra Mussolini nel parterre degli opinionisti e sul suo rapporto con la veterana Tina Cipollari.
È proprio questa centralità assoluta, costruita in oltre vent'anni di presenza fissa, a rendere estremamente complesso l'innesto di altre personalità forti sullo stesso terreno di gioco. Ed è qui che scatta l'affondo nei confronti di Alessandra Mussolini. Per spiegare le difficoltà dell'ex europarlamentare nel ritagliarsi uno spazio efficace in studio, Lucarelli ricorre a un inedito parallelismo televisivo, accostando la situazione di Mussolini a Uomini e Donne a quella vissuta da Barbara D'Urso a Ballando con le Stelle.
In entrambi i casi, osserva la giornalista, ci si trova di fronte a volti abituati a dominare la scena che faticano a integrarsi in format dagli equilibri già blindati. Allo stesso modo, il confronto tra Cipollari e Mussolini viene paragonato alle frizioni tra Guillermo Mariotto e D'Urso sulla pista di Rai 1. Lucarelli sottolinea tuttavia una differenza sostanziale nell'approccio allo scontro: se la conduttrice napoletana tendeva a vivere le critiche come un attacco sul piano personale, Mussolini sembra interpretare le tensioni in studio con maggiore disincanto, riducendo il tutto a una sorta di "battaglia per il diritto alla caciara".