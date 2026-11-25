Pubblicazione: 25 novembre alle 12:42

Nuova bufera giudiziaria attorno a Mario Lenti, volto noto del Trono Over di Uomini e Donne, finito a processo con l'accusa di truffa in seguito alla compravendita di un terreno a Taranto. Secondo quanto emerso dalle ricostruzioni riportate da Tarantotoday.it al centro della vicenda c'è un appezzamento acquistato per 35.000 euro su cui sorgeva un piccolo fabbricato. Stando all'impostazione accusatoria, all'acquirente sarebbe stata prospettata la possibilità di regolarizzare la costruzione.

I successivi controlli del Comune di Taranto avrebbero invece accertato l'impossibilità di sanare l'immobile abusivo, portando a un'ordinanza di demolizione. La donna coinvolta avrebbe sostenuto una spesa di circa 3.800 euro per abbattere la struttura e si è rivolta alla giustizia anche in sede civile,versata e il risarcimento dei danni, dopo il fallimento di un tentativo di accordo.

Insieme al cavaliere del dating show di Canale 5 risulta imputato per truffa anche un geometra. La prima udienza del procedimento è fissata per il prossimo mese di dicembre, appuntamento da cui potrebbero emergere ulteriori elementi tecnici e giudiziari su una vicenda che, per ora, resta nella fase dibattimentale e in cui valgono la presunzione d'innocenza e gli sviluppi dell'aula di tribunale. La notizia giudiziaria arriva mentre il nome di Mario Lenti continua a far discutere anche sul fronte televisivo.

Dopo aver conquistato le cronache del programma di Maria De Filippi, prima per la vicinanza con Gemma Galgani e poi per l'uscita legata a una frequentazione esterna, il cavaliere era tornato di recente nel parterre del Trono Over. La sua nuova parentesi in studio non è stata accolta con entusiasmo da una parte del pubblico, già perplesso per i continui cambi di rotta del protagonista. Inoltre, le anticipazioni delle registrazioni indicano che la permanenza di Lenti durerà pochissimo: il cavaliere avrebbe già deciso di lasciare nuovamente la trasmissione per tornare dalla donna conosciuta fuori.

Tra il nuovo addio televisivo e l'udienza in programma a dicembre, il percorso del protagonista di Uomini e Donne resta così al centro dell'attenzione mediatica.