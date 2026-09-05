Uomini e Donne, scelto il nuovo tronista: chi è Giacomo e cosa cerca dopo una storia durata 12 anni

Pubblicazione: 05 settembre alle 09:30

Uomini e Donne ha scelto un altro dei protagonisti della nuova stagione. Dopo Giorgia, sul Trono Classico arriva Giacomo, un volto lontano dal mondo dello spettacolo che si prepara a cercare l'amore davanti alle telecamere di Maria De Filippi. La sua presentazione è avvenuta durante la registrazione del 3 settembre ed è stata poi ufficializzata attraverso WittyTV. Giacomo ha 30 anni, e nella vita lavora come responsabile commerciale per un'azienda.

Prima ancora del lavoro, però, nella sua vita c'è stato soprattutto lo sport:quando aveva appena tre anni e la passione è diventata abbastanza seria da portarlo fino al professionismo. Un percorso che si è interrotto quando. Un infortunio lo ha infatti costretto ad abbandonare l'attività agonistica e a immaginare per sé un futuro diverso. Nel video con cui si è presentato, Giacomo ha raccontato che da bambino poteva trascorrere anche ore a giocare contro il portone di casa: il, insomma, non era soltanto un hobby, ma una parte importante della sua quotidianità.

Adesso il nuovo tronista si prepara a mettersi in gioco in un contesto completamente differente, e lo farà con una caratteristica piuttosto insolita per chi sta per diventare un personaggio televisivo: i social non sembrano interessargli particolarmente. Giacomo ha infatti spiegato di non vivere attraverso Instagram e dintorni e di trovare la realtà, imperfezioni comprese, più interessante della rappresentazione costruita che spesso viene mostrata online. Anche nella vita privata preferisce situazioni semplici: invece della discoteca sceglierebbe una cena con gli amici, accompagnata da musica e da un bicchiere di vino. Non ha cercato, però, di presentarsi come il ragazzo perfetto.

Giacomo ammette di essere molto permaloso e soprattutto ipocondriaco: basta un mal di testa per spingerlo a preoccuparsi immediatamente, mentre scherza sul fatto che con un mal di pancia potrebbe arrivare direttamente al pronto soccorso. Dietro un'apparenza che lui stesso definisce inizialmente fredda e riservata, sostiene semplicemente di avere bisogno di tempo prima di riuscire ad aprirsi davvero con qualcuno. La parte più personale della presentazione riguarda però sua madre Simonetta, alla quale Giacomo è profondamente legato.

Maria De Filippi a Uomini e Donne, fonte: YouTube

Qualche anno fa la donna ha dovuto affrontare un serio problema di salute e un intervento importante. Per il figlio, tanto da arrivare a chiedersi se la madre sarebbe riuscita a tornare a casa. Un'esperienza affrontata insieme dalla famiglia e che sembra aver rafforzato ulteriormente il loro rapporto. C'è poi un dettaglio della sua vita sentimentale che inevitabilmente. Giacomo arriva sul trono dopo aver vissuto una relazione durata ben 12 anni, l'unica che definisce davvero importante.

Guardandosi indietro, però, riconosce di essersi dedicato talmente tanto a quella storia da aver messo in secondo piano altre parti della propria vita. Durante quegli anni avrebbe rinunciato a viaggi, amicizie ed esperienze che oggi non vuole più sacrificare. L'obiettivo, quindi, non è semplicemente innamorarsi di nuovo, ma trovare un equilibrio differente rispetto al passato. È anche per questo che ha deciso di accettare Uomini e Donne. Giacomo cerca una relazione matura, ma vuole costruirla senza bruciare le tappe e senza smettere di vivere la propria vita e non ha neppure tracciato l'identikit della corteggiatrice ideale: secondo lui stabilire in anticipo un prototipo significherebbe soltanto imporsi dei limiti.

Nella sua presentazione c'è però una frase che racconta piuttosto bene ciò che vorrebbe trovare. Tra le dichiarazioni d'amore ascoltate recentemente, Giacomo è rimasto colpito da un semplice “Ti ci devo portare”: poche parole che, nella sua interpretazione, significano immaginare qualcosa da vivere insieme e guardare nella stessa direzione. È ciò che spera, un giorno, di poter dire alla persona che avrà accanto.