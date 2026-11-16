Vanessa Incontrada ricorda Pippo Baudo: dietro il suo successo si nasconde un gesto che non ha mai dimenticato

Pubblicazione: 16 novembre alle 10:00

Ci sono incontri capaci di cambiare una carriera, soprattutto quando qualcuno riesce a riconoscere un talento prima che diventi famoso. Vanessa Incontrada lo sa bene e, a distanza di tanti anni, non ha dimenticato il ruolo fondamentale avuto da Pippo Baudo nella sua vita professionale. L'attrice e conduttrice ha voluto ricordare il grande protagonista della televisione italiana, scomparso il 16 agosto 2025, durante un'intervista rilasciata in occasione del Monte-Carlo Film Festival de la Comédie. Un racconto che riporta indietro le lancette dell'orologio fino ai suoi primi passi nel mondo dello spettacolo, quando proprio Baudo decise di darle fiducia, contribuendo a costruire le basi di una carriera destinata a conquistare milioni di spettatori.

“È stato il primo a credere in me”, ha ricordatonell'intervista pubblicata da La Stampa il 15 novembre 2026. Una dichiarazione che racchiude tutta la gratitudine nei confronti di un uomo capace di scoprire e valorizzare numerosi protagonisti dello spettacolo italiano., quandoper affiancarlo alla conduzione di Sanremo Giovani. Un'occasione particolarmente importante per la giovane artista, che all'epoca stava muovendo i primi passi nel mondo televisivo italiano.

La trasmissione andò in onda il 14 novembre 2001 su Rai 1, come confermano anche gli archivi ufficiali delle Teche Rai. Per Vanessa rappresentò un'esperienza significativa, soprattutto perché le permise di lavorare accanto a uno dei presentatori più importanti della storia della televisione. Baudo aveva già dimostrato innumerevoli volte di possedere uno straordinario intuito nel riconoscere nuovi talenti, contribuendo al successo di artisti come Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Andrea Bocelli e Lorella Cuccarini. Personalità profondamente diverse, accomunate dall'aver incontrato un professionista disposto a credere nelle loro capacità.

Pippo Baudo, fonte: YouTube

Anche Vanessa Incontrada conserva un ricordo particolarmente affettuoso di quell'esperienza. Il rapporto con Baudo rappresenta infatti uno dei primi capitoli di un percorso che l'avrebbe portata a diventare un volto amatissimo della televisione e del cinema italiano. Dopo gli esordi come modella e le prime esperienze davanti alle telecamere, Vanessa riuscì a conquistare una popolarità sempre maggiore grazie alla conduzione di Zelig, dove per anni ha formato una delle coppie televisive più apprezzate insieme a Claudio Bisio.

Ille ha permesso di mostrare una naturalezza e una capacità di improvvisazione che sarebbero diventate due delle caratteristiche più riconoscibili del suo stile. Laha inoltre contribuitoin uno degli appuntamenti più seguiti della televisione italiana. Parallelamente, Incontrada ha costruito una carriera importante anche come attrice, lavorando con alcuni registi particolarmente apprezzati. Tra le esperienze decisive figura l'incontro con Pupi Avati, che la scelse per il film Il cuore altrove, uscito nel 2003.

La pellicola, interpretata anche da Neri Marcorè, segnò il suo debutto cinematografico e le permise di confrontarsi con un linguaggio artistico molto diverso da quello televisivo. In una precedente intervista al Corriere della Sera, Vanessa aveva ricordato proprio l'importanza di Pupi Avati, raccontando che il regista la scelse senza sottoporla a un provino. Un altro incontro fondamentale, arrivato in una fase della sua vita nella quale aveva ancora molto da dimostrare. Da quel momento sono arrivati numerosi film, fiction e progetti televisivi, che hanno consolidato la sua presenza nel panorama dello spettacolo italiano.

Vanessa Incontrada in Erica - Una detective per caso, fonte: Mediaset

Il riconoscimento ricevuto al Monte-Carlo Film Festival de la Comédie rappresenta quindi un nuovo traguardo di questo percorso. L'attrice è stata premiata con il MCFF Award durante la ventitreesima edizione della manifestazione, ideata e diretta da Ezio Greggio, che si è svolta dall'11 al 14 novembre 2026. La cerimonia conclusiva, organizzata al Grimaldi Forum di Monte Carlo, ha celebrato diversi protagonisti del cinema internazionale, tra cui Luc Besson, Sergio Castellitto e Fausto Brizzi. Vanessa Incontrada ha ricevuto il riconoscimento per il suo contributo al cinema e alla televisione, dopo una carriera attraversata da esperienze differenti, dalla commedia alle fiction, passando per la conduzione di programmi di grande successo.

In occasione del festival, l'attrice ha affrontato anche un argomento particolarmente attuale: lnel cinema.che sta trasformando rapidamente il settore audiovisivo, ma nei confronti della quale Vanessa ha espresso alcune perplessità. “La recitazione deve restare molto umana”, ha dichiarato, spiegando di voler riflettere attentamente prima di partecipare a un progetto nel quale parte della propria interpretazionee. Una posizione che mette al centro il valore dell'esperienza personale, delle emozioni e del rapporto tra un attore e il personaggio che interpreta. Del resto, proprio il percorso artistico didimostra quanto possano essere importanti gli incontri umani nella costruzione di una carriera.

Dalla fiducia ricevuta da Pippo Baudo fino alla scelta di Pupi Avati, alcuni momenti fondamentali della sua storia professionale sono nati grazie a persone che hanno saputo riconoscere qualcosa in lei. Oggi, dopo oltre venticinque anni di televisione e cinema, Vanessa continua a essere una delle protagoniste più riconoscibili dello spettacolo italiano. Tra i suoi impegni recenti figura anche la fiction Erica - Una detective per caso, che le ha permesso di confrontarsi con un nuovo personaggio televisivo. Ma il successo non sembra averle fatto dimenticare chi l'ha aiutata quando tutto doveva ancora cominciare. Il ricordo di Pippo Baudo assume così un significato che va oltre la semplice gratitudine professionale. È il riconoscimento dell'importanza di una persona che ha creduto in lei in un momento decisivo, aprendole le porte di un mondo nel quale sarebbe riuscita a costruire una carriera straordinariamente lunga.