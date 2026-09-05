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Venezia 83: Georgina Rodriguez brilla sul red carpet, i suoi diamanti valgono una fortuna

Georgina Rodriguez incanta sul red carpet di Venezia con un elegante look Gucci e una cascata di diamanti: il valore complessivo dei gioielli indossati supera i 670mila euro.

di Alberto Rossi
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Georgina Rodriguez non è certo passata inosservata sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. Per la sua apparizione al Lido, la modella e imprenditrice ha puntato su un elegante completo blu notte firmato Gucci, ma a rubare inevitabilmente l'attenzione sono stati soprattutto i gioielli scelti per completare il look: una cascata di diamanti dal valore impressionante.

Rodriguez ha partecipato alla première di Mr. Nelson, Did You Kill People? indossando una giacca monopetto avvitata abbinata a una lunga gonna coordinata, entrambe realizzate in cady di lana e seta. Una scelta che conferma il suo rapporto con Gucci: la maison italiana aveva infatti vestito Georgina e la sua famiglia anche in occasione del recente matrimonio con Cristiano Ronaldo.

Georgina Rodriguez alla Mostra del Cinema di Venezia 2026 - ©Giulia Parmigiani

A rendere decisamente più prezioso l'outfit sono state però le creazioni di Pasquale Bruni, marchio al quale Georgina si affida da tempo per le sue apparizioni pubbliche. La maison ha confermato che la protagonista del red carpet ha indossato pezzi della collezione di Alta Gioielleria Rosina, caratterizzata da oro bianco e diamanti e ispirata alla figura della rosa e a un'idea di femminilità delicata e potente.

Tra i gioielli scelti spiccava soprattutto un imponente choker ricoperto di diamanti, un pezzo unico per il quale non esiste un normale prezzo di listino. Secondo le stime riportate da Fanpage, il valore della sola collana supererebbe i 600.000 euro. Una cifra alla quale bisogna aggiungere tutto il resto della parure.

Georgina Rodriguez alla Mostra del Cinema di Venezia 2026 - ©Giulia Parmigiani

Georgina portava infatti anche due anelli Rosina a forma di mezzaluna, valutati 12.600 euro ciascuno, e un paio di orecchini coordinati da 22.350 euro. Sulle mani trovavano spazio inoltre altre creazioni della linea Giardini Segreti, tra cui due anelli indicati rispettivamente a 13.800 e 15.500 euro.

Quest'ultimo prezzo trova riscontro anche nei cataloghi di rivenditori specializzati della maison. Il conto complessivo supera quindi abbondantemente i 670.000 euro, prendendo come riferimento la stima minima del choker. E non è neppure la prima volta che Georgina Rodriguez trasforma un red carpet in una vera e propria vetrina di Alta Gioielleria.

Georgina Rodriguez alla Mostra del Cinema di Venezia 2026 - ©Giulia Parmigiani

Già nelle precedenti apparizioni internazionali aveva scelto parure particolarmente elaborate, compresi i gioielli Chopard sfoggiati al Festival di Cannes 2026, dove aveva indossato un collier con oltre 230 carati di smeraldi e più di 57 carati di diamanti.

A Venezia, però, è bastato il contrasto tra il rigoroso completo blu notte e la luminosità dei diamanti per assicurarsi ancora una volta buona parte dei flash del red carpet di Venezia, pieno di star con abiti straordinari. E considerando il valore dei gioielli che portava addosso, questa volta l'espressione “brillare al Lido” può essere presa quasi alla lettera.

Foto di Giulia Parmigiani

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