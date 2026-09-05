Venezia 83: Georgina Rodriguez brilla sul red carpet, i suoi diamanti valgono una fortuna
Georgina Rodriguez incanta sul red carpet di Venezia con un elegante look Gucci e una cascata di diamanti: il valore complessivo dei gioielli indossati supera i 670mila euro.
Georgina Rodriguez non è certo passata inosservata sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. Per la sua apparizione al Lido, la modella e imprenditrice ha puntato su un elegante completo blu notte firmato Gucci, ma a rubare inevitabilmente l'attenzione sono stati soprattutto i gioielli scelti per completare il look: una cascata di diamanti dal valore impressionante.
A rendere decisamente più prezioso l'outfit sono state però le creazioni di Pasquale Bruni, marchio al quale Georgina si affida da tempo per le sue apparizioni pubbliche. La maison ha confermato che la protagonista del red carpet ha indossato pezzi della collezione di Alta Gioielleria Rosina, caratterizzata da oro bianco e diamanti e ispirata alla figura della rosa e a un'idea di femminilità delicata e potente.
Tra i gioielli scelti spiccava soprattutto un imponente choker ricoperto di diamanti, un pezzo unico per il quale non esiste un normale prezzo di listino. Secondo le stime riportate da Fanpage, il valore della sola collana supererebbe i 600.000 euro. Una cifra alla quale bisogna aggiungere tutto il resto della parure.
Quest'ultimo prezzo trova riscontro anche nei cataloghi di rivenditori specializzati della maison. Il conto complessivo supera quindi abbondantemente i 670.000 euro, prendendo come riferimento la stima minima del choker. E non è neppure la prima volta che Georgina Rodriguez trasforma un red carpet in una vera e propria vetrina di Alta Gioielleria.
Già nelle precedenti apparizioni internazionali aveva scelto parure particolarmente elaborate, compresi i gioielli Chopard sfoggiati al Festival di Cannes 2026, dove aveva indossato un collier con oltre 230 carati di smeraldi e più di 57 carati di diamanti.
Foto di Giulia Parmigiani