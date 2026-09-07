Venezia 83: Susan Sarandon sfila sul red carpet a quasi 80 anni, ma il suo look nasconde un messaggio politico

Pubblicazione: 07 settembre alle 09:30

A un mese dagli 80 anni, Susan Sarandon non ha certo scelto di passare inosservata alla Mostra del Cinema di Venezia. L'attrice premio Oscar è arrivata al Lido per accompagnare The Echo Chamber, il nuovo film di Andrea Pallaoro in concorso a Venezia 83, e ha attirato l'attenzione prima sul red carpet e poi, soprattutto, per ciò che ha raccontato sul suo rapporto sempre più complicato con Hollywood, con tanto di messaggio politico molto chiaro.

Per la première,, costruito attorno a un profondo scollo a barca cheUna scelta apparentemente semplice, completata da gioielli dorati, rossetto rosso corallo e dagli immancabili occhiali da sole indossati anche davanti ai fotografi. Un look essenziale che, a poche settimane dal, ha riportato inevitabilmente l'attenzione su una delle attrici che più a lungo hanno saputo sfidare le convenzioni di Hollywood, anche nel modo di presentarsi pubblicamente.

C'era però un dettaglio tutt'altro che casuale nel look scelto da Sarandon. Sull'abito nero l'attrice aveva infatti appuntato la spilla rossa di Artists4Ceasefire, il collettivo che riunisce numerosi protagonisti del mondo dello spettacolo e chiede un cessate il fuoco permanente a Gaza e una pace duratura tra israeliani e palestinesi. Un elemento piccolo, quasi nascosto nel total black scelto per il red carpet, ma dal significato molto preciso. La spilla raffigura una colomba con un fiore di loto, il cui gambo si trasforma in filo spinato, ed è stata disegnata dall'artista Shepard Fairey come simbolo di speranza, pace e resilienza.

Per Sarandon indossarla a Venezia assume un peso ancora maggiore considerando quanto l'attrice si sia esposta negli ultimi anni sulla situazione a Gaza. E proprio poche ore prima di salire sul red carpet aveva raccontato che quelle prese di posizione continuerebbero ad avere conseguenze concrete sulla sua carriera a Hollywood. Ma il vero momento destinato a far discutere era arrivato qualche ora prima. Durante la conferenza stampa di The Echo Chamber, Sarandon è infatti tornata sulle conseguenze che il suo attivismo politico avrebbe avuto sulla carriera.

L'attrice sostiene che, nonostante qualcosa sia cambiato nell'opinione pubblica negli ultimi anni, all'interno dell'industria cinematografica americana continuerebbero a esistere forti resistenze nei suoi confronti. “Mi sono ancora stati tolti dei film recentemente, perché ci sono agenzie che continuano a dire alle persone di non assumermi”,. Sarandon ha spiegato di percepire una situazione differentei. “A livello internazionale mi sento certamente benvenuta”, ha aggiunto, distinguendo questa accoglienza dal rapporto che

Le parole dell'attrice arrivano a quasi tre anni dalla rottura con United Talent Agency. Nel novembre 2023 UTA smise infatti di rappresentarla dopo alcune dichiarazioni pronunciate durante una manifestazione pro-Palestina a New York. In quell'occasione Sarandon aveva affermato che molti ebrei americani stavano sperimentando cosa significasse sentirsi minacciati nel proprio Paese, paragonando quella situazione a quella vissuta dai musulmani negli Stati Uniti. Una frase per la quale l'attrice si scusò pubblicamente pochi giorni dopo.

Susan Sarandon on whether she’s still blacklisted in Hollywood for being outspoken about Palestine, if she would work with studios again and feeling more welcome internationally: “In terms of the power structure, I’ve still had movies taken away recently because there are… pic.twitter.com/iWlZAzeqM9 — Deadline (@DEADLINE) September 6, 2026

Sarandon la definì un “terribile errore”, riconoscendo che quelle parole potevano suggerire erroneamente che gli ebrei non avessero una lunga storia di persecuzioni e violenze alle spalle. Le scuse, tuttavia, non hanno significato un passo indietro rispetto al suo sostegno alla popolazione palestinese. Sarandon ha continuato negli anni successivi a esporsi pubblicamente e oggi sostiene che proprio queste posizioni continuino a limitarne le possibilità professionali negli Stati Uniti. Non sarebbe, secondo lei, un problema che riguarda soltanto la sua carriera.

Parlando della possibilità di lavorare con le grandi produzioni hollywoodiane, l'attrice ha infatti sostenuto che anche altre persone sarebbero state avvertite dell'impossibilità dia causa delle proprie posizioni.assume quindi per Sarandon anche un significato particolare.per aver deciso di coinvolgerla nonostante quelli che ha definito gli “avvertimenti” ricevuti.

Il film è una produzione italiana e nasce dall'ultima sceneggiatura alla quale Bernardo Bertolucci aveva lavorato prima della morte nel 2018, insieme a Ilaria Bernardini e Ludovica Rampoldi. Sarandon conosceva personalmente Bertolucci dalla fine degli anni Settanta, quando era legata al regista francese Louis Malle. Proprio per questo, quando ha scoperto che il progetto nasceva dall'ultima storia sulla quale il cineasta italiano aveva lavorato, ha raccontato di essersi sentita particolarmente onorata e commossa.

Susan Sarandon, Alicia Vikander, Luca Marinelli and Andrea Pallaoro during the 8-minute standing ovation for ‘The Echo Chamber’ in #VeniceFilmFestival pic.twitter.com/53TCUz0Wlb — Deadline (@DEADLINE) September 6, 2026

Il rapporto con Bertolucci era nato anche attraverso il cinema. Sarandon ha ricordato come Il conformista fosse stato uno dei film che le avevano fatto comprendere quanto potesse essere potente il mezzo cinematografico, soprattutto dal punto di vista visivo. In The Echo Chamber interpreta Ava, una celebre musicista che entra nella vita di Leo, produttore musicale interpretato da Luca Marinelli. Al centro della storia c'è però soprattutto il rapporto tra Leo e Anne, interpretata da Alicia Vikander, costruito attorno a dipendenza, dolore, cura e controllo. Per Sarandon il film rappresenta quindi anche una nuova tappa di quel percorso internazionale che negli ultimi anni sembra aver assunto un peso crescente nella sua carriera.

“Ho trovato la mia famiglia, ho trovato le mie persone e sto bene”, ha detto a Venezia, ricevendo un lungo applauso dalla sala. Non è la prima volta che l'attrice sostiene apertamente di aver pagato professionalmente le proprie posizioni. Già nelle scorse, spiegando però di non essersi pentita della scelta di esporsi. Una storia coerente con una carriera nella quale cinema e attivismo hanno spesso finito per sovrapporsi. Da, Sarandon non ha mai nascosto le proprie convinzioni politiche, intervenendo negli anni su guerre, diritti civili e questioni sociali anche quando questo l'ha portata a scontrarsi apertamente con Hollywood.

A Venezia, però, l'attrice ha mostrato anche l'altra faccia di questa situazione: quella di una star che, a quasi 80 anni, continua a trovare spazio nel cinema internazionale. Sul tappeto rosso, in mezzo a tante star da look da sogno, è bastato un abito nero dalle spalle scoperte per riportare davanti ai fotografi l'immagine della diva. In sala stampa, invece, Sarandon ha ricordato ancora una volta quanto dietro quell'immagine continui a esserci una voce che non sembra intenzionata a diventare più silenziosa con il passare degli anni.