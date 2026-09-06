Venezia 83: i migliori (e peggiori) look delle star, da Robert Pattinson ai fratelli Gallagher (Foto Esclusive)

Pubblicazione: 06 settembre alle 14:34

La quarta giornata dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia si conferma quella più attesa dagli appassionati di cinema e moda. Il Lido si trasforma in una passerella scintillante dove le celebrità internazionali e italiane sfilano sotto i riflettori, regalando momenti di puro glamour e, talvolta, qualche azzardo di troppo.





Quest'anno la competizione fashion sul red carpet si fa particolarmente serrata. Ogni apparizione viene scrutata, commentata, immortalata: perché Venezia non è solo cinema, è anche teatro della moda, vetrina di stile dove ogni dettaglio conta. E quando la serata entra nel vivo, con, lo spettacolo raggiunge il suo apice.

Ad aprire le danze è una coppia che non ha bisogno di presentazioni: Robert Pattinson e Suki Waterhouse. Lui, eterno protagonista di red carpet memorabili da quando ha abbandonato il mondo dei vampiri di Twilight per reinventarsi come attore di culto e icona di stile. Lei, modella e cantante britannica, che ha saputo conquistare il mondo della moda con una eleganza naturale e mai costruita.



La scelta cromatica della coppia parla da sola: total white per lui, un completo Dior che gioca sulla purezza delle linee e sulla perfezione della vestibilità. Niente fronzoli, niente eccessi. Solo una silhouette impeccabile che esalta la sua figura longilinea e quel fascino british-americano che lo ha reso uno degli attori più fotografati della sua generazione.

Suki Waterhouse risponde con un abito che è pura poesia tessile:Una tonalità delicata, quasi eterea, che sotto le luci veneziane acquista profondità e luminosità. Il pizzo avvolge la figura senza stringere, creando un effetto romantico ma mai sdolcinato, sofisticato senza risultare freddo.: il bianco e il verde salvia si completano senza competere, generando un'armonia che gli obiettivi dei fotografi hanno colto al volo. Non è solo questione di abiti costosi o griffe prestigiose. È la capacità di interpretare il momento, di leggere il contesto veneziano con la sua luce particolare, con il suo mix di storia e modernità.Ma Pattinson e Waterhouse non sono gli unici a calcare il tappeto rosso di questa intensa quarta giornata. Il cast di Primetime porta con sé un caleidoscopio di scelte stilistiche:chi si affida ai classici senza tempo, chi prova a stupire con accessori audaci., ad esempio, scelgono la carta della provocazione. La giovane coppia hollywoodiana non ha paura di spingersi oltre i confini del convenzionale, portando sul Lido veneziano quella dose di impertinenza generazionale che divide il pubblico ma non lascia mai indifferenti.



Il red carpet di Venezia funziona proprio così: è un termometro non solo delle tendenze moda, ma anche dei rapporti di forza nel sistema delle celebrità. Chi brilla qui guadagna copertine, contratti, visibilità globale. Chi sbaglia, invece, finisce nelle gallery degli outfit peggiori, con analisi spietate che sui social diventano virali in pochi minuti.





, portando quella eleganza discreta che contraddistingue il cinema d'autore. Niente eccessi, ma scelte consapevoli che parlano di personalità definite, di attori che sanno chi sono e cosa vogliono comunicare attraverso l'abbigliamento.Per il red carpet della prima del documentario,Liam e Noel Gallagher sorprendono i fan. Chi si aspettava arrivassero con il loro tradizionale parka è rimasto deluso. Infatti, entrambi i fratelli erano in nero. Noel in una overshirt abbottonata, pantalone skinny nero e scarpa nera. Dalla camicia, spunta una t-shirt bianca. Liam invece indossa un abito nero e una camicia nera. Il fratello minore, invece, indossaa goccia. La ciliegina sulla torta per un look "rock".







Ogni serata regala momenti memorabili, ma la quarta giornata si distingue tradizionalmente per la qualità delle presenze e per l'attenzione mediatica che genera. Quest'anno non fa eccezione:, copiate, reinterpretate nelle settimane successive da stylist e appassionati di tutto il mondo.

Mentre il sole tramonta sulla Laguna e le luci artificiali prendono il sopravvento, il red carpet continua a brillare. Altre star saliranno quei gradini, altri flash illumineranno volti famosi, altri abiti verranno giudicati. Ma la coppia Pattinson-Waterhouse ha già alzato l'asticella a un'altezza che sarà difficile raggiungere. Il loro 9.5 non è solo un voto: è una lezione di stile che va oltre la moda passeggera, toccando quella dimensione senza tempo che trasforma un semplice outfit in un momento di cinema puro.