Alessandro Borghi a Venezia 83 su Vannacci: "È il Corona della politica"

Pubblicazione: 05 settembre alle 13:58

La Mostra del Cinema di Venezia 2026 ha regalato uno di quei momenti che raramente si dimenticano. Alessandro Borghi, protagonista di Nessun dolore, il nuovo film di Gianni Amelio presentato fuori concorso, ha lasciato la sala stampa senza parole con una dichiarazione divisiva: "Vannacci è il Corona della politica". Un paragone che ha immediatamente acceso il dibattito, trasformando la conferenza stampa del film in un terreno di scontro tra cinema e attualità politica.





Alessandro Borghi in Nessun Dolore, fonte: 01 Distribution

e del linguaggio politico contemporaneo con posizioni diverse ma ugualmente nette. La Golino ha scelto la strada della distanza intellettuale: "Vannacci non so chi è, non lo dico per vezzo. Quelle parole non le ascolto. Spero che le cose finiscano, fanno una traiettoria e poi finiscano: il brutto linguaggio, quel tipo di contenuti passerà perché sono convinta che non può durare".e si inserisce in quel filone di cinema civile che Amelio ha sempre coltivato con rigore e sguardo profondo., che gestisce una bancarella di libri usati all'ombra delle mura del Vaticano. Davide non vende solo libri: li regala, convinto che "i libri dovrebbero camminare con le proprie gambe". La sua cliente più affezionata è una professoressa, interpretata da Valeria Golino, che gli porta volumi che non ha più spazio di conservare.

Borghi ha raccontato il processo creativo con Amelio usando toni che oscillano tra l'ammirazione e il timore reverenziale. Per l'attore, il regista di Lamerica e Il ladro di bambini rappresenta una figura unica nel panorama italiano: "È l'unico che mi fa fare tutto quello che vuole. Sei l'unico che ascolto sul set, io sono un cavallo pazzo che improvvisa mentre con te c'è la bellezza di doversi appellare al rigore. È una sfida continua a non cercare soluzioni facili, a lavorare scomodi per non sentirsi mai sicuri perché se qualcosa è semplice vuol dire che stai sbagliando. E allora sento la tua voce 'Ale…' e so che arriva la cazziata. Io, che sono emotivamente disordinato, ne ho bisogno".



