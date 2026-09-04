Dove dormono le star alla Mostra di Venezia? I luoghi esclusivi di Clooney, Pattinson e tutti gli altri

Pubblicazione: 04 settembre alle 16:00

Durante la Mostra del Cinema, Venezia non vive soltanto sul red carpet. Anche gli hotel diventano luoghi fondamentali della grande parata cinematografica. Attori, attrici, registi e personalità internazionali cercano infatti strutture capaci di combinare lusso, comodità e soprattutto riservatezza. Dal Lido alla Giudecca, passando per gli storici palazzi affacciati sul Canal Grande, le star trovano rifugio in alcune delle dimore più prestigiose della città.

1. Hotel Excelsior Venice Lido Resort: il cuore storico della Mostra

E in unadove gli spostamenti avvengono spesso via acqua, persinoEcco quali sono gli indirizzi più celebri e perché sono così amati dalle celebrità.

Per capire dove soggiornano molte delle star durante il Festival bisogna partire dal Lido, dove si trova l'Excelsior Venice Lido Resort, uno degli alberghi più strettamente legati alla storia della Mostra del Cinema. La struttura, inaugurata all'inizio del Novecento, è diventata nel corso dei decenni uno dei simboli del Festival. La sua posizione permette agli ospiti di raggiungere rapidamente le sedi delle proiezioni e degli eventi sul Lido, ma il suo fascino non dipende soltanto dalla comodità.

Uno degli elementi più caratteristici è il pontile privato dell'hotel. È proprio qui che spesso arrivano le star a bordo delle imbarcazioni, trasformando un semplice trasferimento in una sorta di prima passerella. Le fotografie degli attori che scendono dalle barche all'Excelsior sono infatti diventate una delle immagini ricorrenti della Mostra. Gli outfit sfoggiati in questi momenti possono essere già particolarmente curati, anche se il vero appuntamento con la moda arriverà successivamente sul red carpet.

2. Belmond Hotel Cipriani: il rifugio veneziano di George e Amal Clooney

Nel 2026 tra gli ospiti indicati all'Excelsior ci sono, presidente della giuria della Mostra. Il rapporto tra l'hotel e il Festival è inoltre storico: la struttura si presenta come la casa della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica fin dalla prima edizione, sottolineando un legame che dura dagli anni Trenta.

Spostandosi dal Lido alla Giudecca, uno degli indirizzi più prestigiosi è il Belmond Hotel Cipriani. Il resort è particolarmente significativo nel 2026 per la presenza di George e Amal Clooney, arrivati a Venezia anche in occasione del Leone d'oro alla carriera destinato all'attore. La scelta del Cipriani non è casuale: l'hotel è legato a un momento fondamentale della storia personale della coppia.

George Clooney e Amal Alamuddin si sposarono infatti a Venezia nel 2014. La cerimonia privata, celebrata in inglese dall'allora ex sindaco di Roma Walter Veltroni, si tenne all'Aman di Palazzo Papadopoli e rappresentò lo scambio delle promesse secondo la tradizione statunitense. Per avere valore legale, il matrimonio venne successivamente celebrato il 29 settembre 2014 a Ca' Farsetti, sede comunale di Venezia.

3. Aman Venice: vivere in un palazzo storico sul Canal Grande

Il Cipriani fu invece protagonista dei festeggiamenti successivi: proprio qui si tenne il banchetto e la coppia vi tornò anche per il brunch post-nozze. Nel 2026, dunque, George e Amal hanno scelto nuovamente questo luogo, trasformando il soggiorno veneziano dell'attore in un ritorno particolarmente simbolico. Il punto di forza del Cipriani è anche la sua posizione: si trova sulla Giudecca, ma permette di raggiungere San Marco in pochi minuti. Offre quindi la possibilità di essere vicini al centro della città senza rinunciare alla sensazione di isolamento e tranquillità tipica di un resort.

Un altro degli indirizzi più esclusivi è l'Aman Venice, conosciuto anche come Aman Canal Grande. L'hotel occupa Palazzo Papadopoli, uno storico edificio veneziano del XVI secolo affacciato direttamente sul Canal Grande. La particolarità dell'Aman è quella di combinare la struttura di un palazzo storico con servizi e ambienti contemporanei. Gli interni conservano infatti elementi architettonici come affreschi e stucchi, mentre il mobilio moderno viene inserito all'interno di un contesto dal gusto classico.

A completare l'atmosfera contribuiscono gli importanti lampadari in vetro di Murano e il giardino privato, elemento particolarmente prezioso in una città caratterizzata da spazi ridotti come Venezia. La struttura è stata inoltre legata a diverse personalità internazionali. Tra gli ospiti citati figura anche Colin Firth, che vi soggiornò con l'ex moglie Livia. L'Aman ha quindi una caratteristica particolare: non offre semplicemente una camera d'albergo, ma la possibilità di soggiornare all'interno di una vera residenza storica veneziana.

Nel sestiere di Dorsoduro si trova il Sina Centurion Palace, altro hotel cinque stelle lusso particolarmente apprezzato dalle celebrità. La sua posizione permette di rimanere in una zona centrale di Venezia, ma relativamente distante dalle aree maggiormente affollate durante gli appuntamenti della Mostra. Nel corso degli anni hanno soggiornato qui diversi nomi importanti del cinema internazionale, tra cui Spike Lee, Naomi Watts, James Franco, Johnny Depp e Brad Pitt. È proprio questa combinazione tra posizione strategica e maggiore tranquillità a rendere il Centurion Palace particolarmente adatto a chi vuole partecipare agli eventi della Mostra senza rinunciare a momenti di privacy.

5. Palazzina Grassi: poche camere e atmosfera privata

Per chi cerca un'esperienza ancora più raccolta c'è Palazzina Grassi, situata in una posizione centrale tra il Ponte di Rialto e la Basilica di San Marco. L'hotel è ospitato all'interno di un palazzo cinquecentesco e porta la firma dell'archistar francese Philippe Starck, che ne ha curato gli interni. Una delle caratteristiche distintive della struttura è il numero limitato di camere e suite: circa una ventina, tutte affacciate sul piccolo giardino interno. Questa dimensione ridotta contribuisce a creare un'atmosfera più intima rispetto ai grandi resort. Per una celebrità, significa poter contare su una struttura dall'identità fortemente riconoscibile senza trovarsi necessariamente immersa nel continuo movimento di un grande albergo.

6. Hotel Danieli: la Venezia più classica

Tra gli indirizzi storici non può mancare l'Hotel Danieli, uno degli alberghi più celebri e antichi di Venezia. La struttura è distribuita tra il quattrocentesco Palazzo Dandolo e il successivo Palazzo Casa Nuova, creando un complesso nel quale la storia della città diventa parte integrante dell'esperienza dell'ospite. Nel 2026 il Danieli è tornato protagonista dopo un periodo di rinnovamento sotto l'egida di Four Seasons Hotels and Resorts.

Hotel Giudecca Venezia: un'alternativa più raccolta

La sua attrattiva è soprattutto legata alla possibilità di vivere una Venezia estremamente classica: architettura storica, ambienti monumentali e una posizione centrale contribuiscono a renderlo uno degli indirizzi più riconoscibili per chi cerca il lato più elegante e tradizionale della città.

Sulla Giudecca si trova inoltre l'Hotel Giudecca Venezia, una struttura più piccola rispetto ai grandi alberghi di lusso. L'hotel dispone di circa 30 camere e propone uno stile rétro, mantenendo quindi un'atmosfera più raccolta e rilassata. Anche in questo caso l'elemento importante è l'approdo privato, particolarmente utile in una città in cui il trasporto via acqua rappresenta uno dei modi principali per spostarsi. La posizione sulla Giudecca permette inoltre di rimanere separati dal caos del centro pur trovandosi a breve distanza dalle zone più importanti della città.

Perché le star scelgono proprio questi hotel?

La scelta dell'albergo durante la Mostra non dipende soltanto dal lusso. Per una celebrità internazionale entrano in gioco diversi fattori. Il primo è la privacy. Una struttura esclusiva può offrire ambienti più riservati e accessi meno esposti al pubblico. Il secondo è la logistica. Venezia è una città particolare: gli spostamenti in automobile sono impossibili in gran parte del centro storico e, durante il Festival, le imbarcazioni diventano fondamentali.

Per questo un hotel dotato dipuò rappresentare un vantaggio enorme. Una star può arrivare direttamente dall'acqua, evitare parte della confusione e raggiungere rapidamente un evento. Il terzo elemento è naturalmente il. In una città come Venezia, anche l'hotel diventa parte dell'immagine pubblica dell'ospite. Un arrivo in motoscafo davanti a un palazzo storico o a un resort affacciato sulla laguna può diventare una fotografia importante quasi quanto quella scattata sul red carpet.

Ed è proprio questa la particolarità della Mostra del Cinema di Venezia: lo spettacolo non comincia necessariamente quando una star mette piede sul tappeto rosso. Può iniziare molto prima, quando una barca si avvicina a un pontile e una celebrità scende dall'imbarcazione davanti agli obiettivi dei fotografi. La mappa del glamour veneziano, quindi, è molto più ampia del solo Lido.

L'Excelsior rappresenta il legame storico con la Mostra; il Cipriani offre isolamento e prestigio sulla Giudecca; l'Aman trasforma un palazzo storico sul Canal Grande in una residenza di lusso; il Centurion Palace punta sulla combinazione tra posizione e discrezione; Palazzina Grassi offre un ambiente più intimo; il Danieli incarna la Venezia più classica; l'Hotel Giudecca aggiunge un'alternativa raccolta e rétro.