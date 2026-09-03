“Dormiamo qui a turno”: i fan si accampano sul red carpet di Venezia e le immagini fanno discutere

Pubblicazione: 03 settembre alle 21:01

Davanti al red carpet più famoso della Mostra del Cinema di Venezia è comparso un cartello che, in appena quattro parole, racconta perfettamente quello che sta accadendo al Lido: “Dormiamo qui a turno”. Non è uno slogan né una trovata pubblicitaria, ma il sistema escogitato da alcuni fan per non perdere il posto conquistato davanti alle transenne e assicurarsi così una posizione privilegiata all'arrivo delle star. In vista dell'83esima edizione della Mostra, alcuni appassionati hanno infatti trasformato l'area davanti al tappeto rosso in una sorta di piccolo accampamento.

e tutto ciò che può servire per affrontare un'attesa destinata in alcuni casi a durare molte ore, se non addirittura giorni. L'obiettivo è semplice: arrivare inscenderanno dalle auto e percorreranno il red carpet, nella speranza di ottenere una fotografia, un selfie o magari un autografo. E per evitare di perdere il posto, i fan si sono organizzati persino con dei turni, permettendo a qualcuno di allontanarsi mentre gli. Tra i nomi più attesi c'è inevitabilmente, protagonista assoluto dell'apertura della Mostra e destinatario del Leone d'oro alla carriera.

Ma l'elenco delle star destinate ad attirare il pubblico è molto più lungo e comprende anche Penélope Cruz e Robert Pattinson, tra gli arrivi capaci di generare maggiore curiosità. La Mostra ha preso ufficialmente il via il 2 settembre con Ink di Danny Boyle, ma per una parte del pubblico la corsa al posto migliore sul red carpet era cominciata molto prima. Un'abitudine che ricorda quanto accade ormai frequentemente fuori dagli stadi in occasione dei grandi concerti, quando i fan arrivano con largo anticipo e trascorrono anche la notte davanti agli ingressi pur di conquistare le prime file.

Ed è proprio questo paragone ad aver alimentato la discussione sui social dopo la diffusione delle immagini dal Lido. C'è chi guarda alla scena con divertimento e considera l'accampamento semplicemente l'ennesima dimostrazione della passione che circonda Venezia, ma non sono mancati commenti decisamente più duri. “Dopo i concerti, anche il red carpet”, ha osservato qualcuno, mentre altri hanno reagito con frasi come “Mi angosciano”, “Stanno male” e “Siamo alla frutta”. Le immagini hanno così rapidamente diviso gli utenti, tra chi comprende il desiderio di incontrare per pochi secondi il proprio attore preferito e chi considera eccessivo trascorrere ore o giorni davanti a una transenna soltanto per riuscirci.

siamo alla frutta — Lavinia 𝄞 ☕️ saw oasis (@Laviemustdie) September 2, 2026

D'altra parte, il fenomeno non nasce quest'anno.è da sempre uno degli elementi più riconoscibili della. Per alcuni appassionati il Festival non significa soltanto vedere i film, ma anche avere la possibilità, rarissima nel resto dell'anno, di trovarsi a pochi metri dai protagonisti del cinema internazionale. Ma questa volta l'organizzazione raggiunta dai fan ha attirato inevitabilmente l'attenzione. Il cartello “Dormiamo qui a turno” sintetizza perfettamente il sistema:nella quale ci si alterna per difendere il posto conquistato e aspettare insieme il momento dell'arrivo delle star.

Alla fine tutto si concentra in pochi secondi. Un'auto che si ferma, una star che scende, qualche firma e forse una fotografia prima che il red carpet continui. Per chi si è accampato davanti alle transenne, però, quel brevissimo incontro sembra valere tutto il tempo trascorso ad aspettare. E proprio qui nasce la discussione che sta accompagnando le immagini diventate virali: semplice passione per il cinema o entusiasmo portato decisamente troppo oltre?

Al Lido le opinioni sono destinate a rimanere divise, mentre davanti al red carpet, con George Clooney e tante altre star, qualcuno ha già trovato la propria risposta. E, almeno fino all'arrivo delle star più attese, quel posto non sembra avere alcuna intenzione di lasciarlo.