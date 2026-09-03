Natalia Paragoni torna al Lido dopo la chemio: il sorriso che ha commosso Venezia

Pubblicazione: 03 settembre alle 17:09

Ci sono arrivi che valgono più di un red carpet. Ci sono sorrisi che raccontano battaglie silenziose combattute lontano dai riflettori. E poi c'è Natalia Paragoni che sbarca al Lido di Venezia con la testa rasata, un look bianco e nero essenziale e una frase che vale un film intero: "Sono emozionata, tengo gli occhiali se no mi metto a piangere".

"Siamo molto felici che la terapia, lo posso dire, sta andando molto bene. Ci sono dei grandi progressi. C'erano due cose che avevo all'interno a livello mediastinico che si sono sgonfiate. Vuol dire che la terapia sta funzionando. Farò altre chemio e poi aspetteremo settembre. Per cui sono felice che la cura sia quella giusta. Bisogna festeggiare, però non è finita". - Natalia Paragoni

dell'iconico Hotel Excelsior. Da allora la sua esistenza ha preso una piega che nessuno avrebbe potuto immaginare. Due bambine, il compagno Andrea Zelletta al suo fianco, e soprattutto una diagnosi che ad aprile scorso ha stravolto ogni certezza:della seconda figlia, Beatrice. Un linfonodo ingrossato al collo, una biopsia, poi quella telefonata capace di cambiare il senso dei giorni. Un periodo che avrebbe dovuto essere dedicato esclusivamente all'attesa si è riempito invece di domande, paura, incertezza. Ma Natalia, d'accordo con i medici,

A Venezia arriva così, senza coprire la testa, senza cercare di ricreare l'immagine precedente alla malattia. E il risultato, anche dal punto di vista visivo, è potente proprio perché non appare forzato. Natalia sorride davanti ai fotografi, indossa grandi orecchini metallici e lascia il viso completamente scoperto. Il make-up è leggerissimo, con pelle luminosa, sopracciglia naturali e labbra rosate. Non c'è bisogno di aggiungere molto altro.

, un bianco e nero che non cerca di rubare la scena al momento. La protagonista della parte superiore è una camicia bianca oversize, luminosa e strutturata, con colletto lasciato aperto e maniche importanti. Il volume sulle spalle e lungo le braccia dà carattere a un capo che altrimenti sarebbe semplicemente una camicia classica. I polsini lunghi riportano ordine alla silhouette e creano quel contrasto tra ampiezza e rigore che rende l'insieme decisamente più interessante.Ma non è solo una questione di stile.: "È sempre bello, vorrei tornare una volta con le bimbe per una gita in famiglia". Il desiderio di condividere quel luogo con le figlie, di trasformare un momento professionale in un ricordo familiare futuro, dice molto di come stia cercando di guardare avanti nonostante tutto.Perché a volte la bellezza non sta nella perfezione costruita, ma nel coraggio di mostrarsi esattamente come si è, con tutte le cicatrici visibili e invisibili che la vita ci lascia addosso. E Natalia Paragoni, in quel momento sul pontile dell'Excelsior, ha dimostrato che la vera eleganza è questa: la capacità di trasformare una difficile battaglia personale in un messaggio di speranza per tutti.