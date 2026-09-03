George Clooney arriva a Venezia con un orologio da sogno (e costa meno di quanto pensi)

Pubblicazione: 03 settembre alle 12:45

George Clooney è sbarcato a Venezia ieri con l'eleganza disarmante di chi sa esattamente cosa indossare in ogni occasione. Polo blu navy, pantaloni bianchi, occhiali da aviatore: praticamente l'uniforme non ufficiale dell'uomo affascinante in vacanza italiana. Ma è stato il suo polso a raccontare la storia più interessante della giornata.





L'attore americano si trova nella città lagunare per, uno dei riconoscimenti più prestigiosi dell'industria cinematografica mondiale. E, con unche, baciato dal sole veneziano, assume tonalità decisamente dorate. Un orologio dorato per il Leone d'Oro?L'Aqua Terra Shades è arrivato nella collezione Omega nel 2023 come il membro più estroverso della famiglia Seamaster. Mentre l'orologeria tradizionale tende alla moderazione cromatica, Omega ha scelto di osare con una gamma di quadranti che spazia dal blu atlantico al verde laguna, fino al terracotta., abbinato a una cassa in acciaio inossidabile lucido da 38mm e un bracciale in acciaio coordinato.

Sotto quel quadrante dal carattere mediterraneo batte il calibro automatico Co-Axial Master Chronometer 8800 di Omega, con una riserva di carica di 55 ore e resistenza ai campi magnetici fino a 15.000 gauss. La resistenza all'acqua arriva a 150 metri, una caratteristica decisamente utile quando il tuo mezzo di trasporto principale è il motoscafo. Il fondello trasparente in cristallo zaffiro permette di ammirare il movimento meccanico in azione.





. Una cifra significativa, certo, mache Clooney ha sfoggiato nel corso degli anni. È un posizionamento intelligente: lusso riconoscibile ma non ostentato, qualità svizzera senza l'esclusività intimidatoria.C'è qualcosa di profondamente coerente in questa scelta., dove i palazzi storici convivono con la vita di tutti i giorni, dove l'acqua è insieme ostacolo e via di comunicazione.: è un orologio sportivo con un'anima elegante, tecnico ma accessibile, colorato senza essere vistoso. Il Leone d'Oro rimane ovviamente il premio principale della settimana veneziana, per il quale lui e la moglie hanno sfilato sul red carpet . Maper il secondo posto.

Foto di copertina di Giulia Parmigiani