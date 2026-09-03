Alessandro Borghi arriva a Venezia 83 e incanta, con lui Herzog, McDonagh e Amelio

Pubblicazione: 03 settembre alle 12:15

Il sorriso è quello di chi torna a casa. Alessandro Borghi mette piede sul pontile dell'Hotel Excelsior Venice Lido e l'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia acquista immediatamente un altro volto da copertina. L'attore romano, ormai presenza fissa e attesissima della kermesse lagunare, arriva questa volta al fianco di un maestro: Gianni Amelio, con cui condivide l'avventura di "Nessun dolore", il film che verrà presentato fuori concorso il 3 settembre 2026.





Mentrecon il Leone d'Oro alla Carriera e la proiezione di "Ink" di Danny Boyle ha acceso i riflettori sulla prima giornata, cresce parallela. Un film che promette di scuotere le coscienze e mettere al centro uno dei temi più divisivi e urgenti del nostro tempo: l'accoglienza, la solidarietà verso gli ultimi, il prezzo personale della generosità.la cui esistenza ordinaria viene stravolta quando si ritrova letteralmente consegnato un bambino nordafricano. Non è una scelta, almeno non all'inizio. È un caso, un incidente che lo porta in ospedale dove incontra Aminah, interpretata da Beidja Yahiaoui, un'adolescente incinta appena sbarcata in Italia. Da quel momento, per generosità o forse per debolezza, Davide trasforma la propria casa in un rifugio per quelli che il film definisce gli "invisibili". Una decisione che avrà un costo altissimo.sta proprio qui: non nel proporre risposte facili o retoriche edificanti, ma nel mostrare le contraddizioni, i dilemmi morali, il peso concreto delle scelte individuali in un contesto sociale che spesso volta lo sguardo dall'altra parte. Davide non è un eroe, è un uomo qualunque che si trova a fare i conti con la propria umanità in circostanze estreme. Un'odissea personale che diventa specchio di un'epoca.