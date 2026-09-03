Red carpet Venezia 2026: George Clooney e le altre star sfilano, i migliori look

Pubblicazione: 03 settembre alle 07:13

Si alza il sipario sulla 83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia e il Lido si accende di flash, seta e lustrini. La cerimonia d'apertura, quella che detta il tono dell'intera kermesse, ha visto sfilare sul tappeto rosso una parata di stelle e volti noti del cinema internazionale, tutti rigorosamente in abito da sera. Tra drappeggi, velluti preziosi e scollature vertiginose, la prima serata veneziana ha consegnato già i suoi verdetti fashion, con alcune apparizioni destinate a restare impresse nella memoria collettiva della manifestazione.





George Clooney e Amal Clooney sul Red Carpet della Mostra del cinema di Venezia 2026 - ©Federico Sciortino

La serata veneziana ha consegnato prove di stile notevoli., conduttrice della cerimonia d'apertura insieme a Nicolas Maupas, ha optato per un abito di velluto borgogna senza spalline firmato Giorgio Armani, un classico senza tempo che ha saputo interpretare con classe.

La scollatura a cuore drappeggiata, i gioielli importanti e il taglio di capelli più corto per l'occasione hanno reso il suo look raffinato e ultra femminile, perfetto per il ruolo di padrona di casa. Accanto a lei, Nicolas Maupas ha scelto uno smoking sartoriale monopetto in tonalità blu notte, con fit slim che ne esaltava la silhouette longilinea, papillon, camicia bianca immacolata e stringate lucide: tradizionale e moderno al tempo stesso.



Tra le italiane in passerella, Matilde Gioli ha puntato sul nero con un abito Zimmermann caratterizzato da un top ad incrocio e drappeggi leggeri, abbinato a sandali Aquazzurra che riprendevano lo stesso design geometrico. L'acconciatura wet e la parure di diamanti con collier multifilo hanno aggiunto luce a un ensemble sofisticato e contemporaneo.

Laura Dern sul Red Carpet della Mostra del cinema di Venezia 2026 - ©Federico Sciortino

Claire Foy sul Red Carpet della Mostra del cinema di Venezia 2026 - ©Federico Sciortino

Anche Barbara Ronchi, membro della Giuria Orizzonti, ha scelto il nero con uno slip dress arricchito da inserti romantici di pizzo, vera tendenza della stagione, illuminato da un collier con gemma verde smeraldo che spezzava la monocromia con eleganza.Il nero è stata la tonalità dominante anche per le, celebrato con il Leone d'Oro alla carriera dove ha difeso il collega Mark Ruffalo in un elegante smoking Giorgio Armani che confermava il suo status di icona maschile di stile. Amal, da parte sua, ha sfoggiato un abito in seta verde muschio che ha fatto parlare di sé per la scelta cromatica inaspettata e raffinata.

Maggie Gyllenhaal, presidente della Giuria del Concorso, ha confermato la sua predilezione per lo stile rétro con un abito Celine nero dalla scollatura ad incrocio, mai sopra le righe ma sempre notevole, completato da un collier Serpenti di Bulgari che aggiungeva un tocco di preziosità senza ostentazione.





Guy Pearce sul Red Carpet della Mostra del cinema di Venezia 2026 - ©Federico Sciortino

contemporanea con un completo Giorgio Armani in sfumature di blu, linee over e sovrapposizioni che lo hanno confermato come nuovo volto della fragranza Armani I Will. Il fascino british unito al tailoring italiano ha creato un mix vincente che non è passato inosservato. Anche gli altri membri delle giurie hanno rispettato il dress code formale:

Carolina Cavalli, regista italiana nella Giuria Opera Prima Luigi De Laurentiis, ha brillato in un abito sottoveste di pizzo luminoso, mentre il regista britannico-nigeriano Akinola Davies Jr. ha scelto un total black con cravatta sottile e scarpe bianche in pelle morbida, un tocco personale che ha reso meno rigido il look da sera.



Non sono mancate le sorprese cromatiche e materiche. La cantante americana Jewel ha portato al Lido l'animalier in versione preziosa con un abito fasciante tutto cristalli firmato Genny, con inserti scuri che hanno reso il modello ancora più sofisticato. Il bob liscio perfetto ha completato un'immagine moderna e lucente.

Jack OConnell sul Red Carpet della Mostra del cinema di Venezia 2026 - ©Federico Sciortino

, modella statunitense, ha optato per un abito nero con gonna larga e tasche, reso luminoso da un collier con pendente importante e fresco grazie ai capelli mossi naturali che hanno alleggerito la formalità del vestito., con uno stile coordinato che è ormai il loro marchio di fabbrica: dress formale per lui, abito senza spalline con scollatura dritta e accenno di coda per lei. Una prova di affiatamento anche sul red carpet.

Laura Dern ha scelto un abito in raso doppio rosa pastello di Prada, con corpino strutturato e gonna a ruota che le conferivano un'allure da diva classica hollywoodiana. Margarida Corceiro si è affidata invece a un abito nero tempestato di paillettes cangianti, un trionfo di luce e movimento a ogni passo.





come il tappeto rosso del Lido sia uno dei palcoscenici fashion più importanti al mondo, dove la moda dialoga con il cinema e dove ogni scelta stilistica viene scrutinata, celebrata o criticata.

Tra tradizione sartoriale e sperimentazione contemporanea, tra omaggi ai grandi maestri dello stile italiano e contaminazioni internazionali, la cerimonia d'apertura ha offerto un concentrato di glamour che promette già grandi cose per le serate successive. La sfida per le prossime star è lanciata: stupire, emozionare, restare nella storia di Venezia 83.

Foto di copertina di Giulia Parmigiani