"Non censureremo la libertà di parola" George Clooney difende Mark Ruffalo a Venezia 2026

Pubblicazione: 02 settembre alle 16:59

L'arte imita la vita, o forse è il contrario. George Clooney torna al Festival di Venezia, questa volta non con un film ma per ricevere il Leone d'Oro alla carriera. Un riconoscimento che arriva esattamente un anno dopo la sua presenza al Lido con Jay Kelly, pellicola in cui interpretava, guarda caso, una star hollywoodiana invecchiata che viaggia in Italia per ritirare un premio alla carriera. La realtà supera la finzione, ancora una volta.





George Clooney alla Mostra del cinema di Venezia 83 - ©Giulia Parmigiani

di mercoledì mattina, prima della cerimonia ufficiale, l'attore sessantacinquenne non si è limitato a ringraziamenti di circostanza, ma: dallo stato della politica americana all'intelligenza artificiale, dalla libertà di stampa alla. E soprattutto,

Il collega dei Marvel Studios è finito nell'occhio del ciclone dopo che Paramount lo ha accusato di utilizzare "termini antisemiti" in seguito alle sue dichiarazioni contro il deal tra i due colossi hollywoodiani. Ruffalo aveva attaccato duramente l'operazione, sia per le potenziali conseguenze sull'industria cinematografica sia per questioni politiche legate alla famiglia Ellison. David Ellison, CEO di Paramount Skydance, è finito nel mirino dell'attore che lo ha accusato di complicità nel "genocidio" contro i palestinesi.

"Sostengo la capacità di Mark Ruffalo di parlare liberamente. È ridicolo. Non censureremo la libertà di parola. Credo nella libertà di espressione anche quando sono completamente in disaccordo con essa. Questo è importante. Anzi, fa parte del funzionamento della democrazia". - George Clooney

Una dichiarazione che suona particolarmente significativa in un momento storico in cui il dibattito sui limiti della libertà di parola si fa sempre più acceso, specialmente quando tocca temi sensibili come il conflitto israelo-palestinese. Clooney, pur non entrando nel merito delle posizioni specifiche di Ruffalo, ha scelto di difendere il principio fondamentale: il diritto di esprimersi, anche quando le opinioni non sono condivise.

George Clooney arriva alla Mostra del cinema di Venezia 83 - ©Giulia Parmigiani

George Clooney in arrivo alla Mostra del cinema di Venezia 83 - ©Giulia Parmigiani

Ma. Sulla stessa operazione che ha scatenato le polemiche, Clooney ha espresso forti perplessità. "È una cosa complicata e non so come andrà a finire", ha ammesso con franchezza. "Non vedo come questa fusione possa avere senso dal punto di vista finanziario per le persone che stanno cercando di realizzarla. Vedremo. Mi preoccupo sempre quando una grande azienda ne ingoia un'altra"., legata alle conseguenze reali che queste mega operazioni finanziarie hanno sulla vita delle persone. "Mi preoccupo sempre quando grandi compagnie si consolidano perché significa che molte persone perderanno il lavoro", ha aggiunto. Un tema che in Italia, con la sua storia di crisi industriali e delocalizzazioni, risuona con particolare forza.

Il Leone d'Oro a Clooney non è certo immeritato. La sua carriera è un percorso che attraversa decenni e generi, dalla televisione al cinema d'autore, dalle commedie agli impegni civili. Tutto è iniziato con "ER", la serie che lo ha reso una star negli anni Novanta, per poi evolversi in una filmografia che include capolavori come "Syriana", "O Brother Where Art Thou", "Up in the Air" e naturalmente la trilogia di "Ocean's". Senza dimenticare il suo lavoro da regista, da "Good Night, and Good Luck" fino al recente "The Boys in the Boat" del 2023.



