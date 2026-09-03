Emergenza alla Mostra di Venezia 2026: spettatore si sente male, salvato per miracolo

Pubblicazione: 03 settembre alle 13:49

La Mostra del Cinema di Venezia 2026 ha vissuto momenti di autentica tensione nella serata del 2 settembre, quando un episodio di emergenza sanitaria ha trasformato la Sala Grande del Lido in un teatro di soccorso improvvisato. Un uomo di 55 anni, cardiopatico, ha perso conoscenza al termine della proiezione inaugurale di Ink, il film di Danny Boyle scelto per aprire la kermesse veneziana. Quello che poteva trasformarsi in un dramma si è risolto grazie alla prontezza di un ospite d'eccezione: Gino Gerosa, assessore alla Sanità della Regione Veneto e cardiochirurgo di fama internazionale.





Poster di Ink di Danny Boyle, fonte: Lucky Red

Mentre sullo schermo scorrevano ancora i titoli di coda del film,, vittima di una lipotimia, unacausata da un. La situazione, delicata per chiunque ma ancor più per una persona con problemi cardiaci preesistenti, richiedeva un intervento tempestivo. Ed è qui che la doppia identità di Gerosa, uomo delle istituzioni ma prima ancora medico, ha fatto la differenza., Gerosa ha immediatamente compreso la gravità del momento. Senza esitazione, un gesto che richiama quella deontologia professionale che non conosce orari né luoghi. Il vizio di salvare vite, come qualcuno ha scritto, non si perde nemmeno quando si occupa una poltrona istituzionale.

Le manovre di soccorso sono state immediate e precise. Il cardiochirurgo ha sollevato le gambe dell'uomo, una procedura standard per favorire il ritorno venoso al cuore e al cervello, e ha messo in atto le necessarie tecniche di rianimazione. Per diversi minuti ha continuato a prestare assistenza, mantenendo il paziente nelle condizioni più adeguate in attesa dell'arrivo dei soccorsi sanitari ufficiali. Un intervento che ha permesso di stabilizzare la situazione prima del trasferimento in ospedale.





, dove erano presenti addetti ai lavori, critici cinematografici, giornalisti e semplici appassionati giunti al Lido per l'apertura del festival. La proiezione inaugurale è sempre un momento di grande richiamo, un evento mondano quanto culturale, ein un contesto del genere.dove ha ricevuto le cure necessarie. Le sue condizioni, grazie al tempestivo intervento di Gerosa, non hanno destato particolari preoccupazioni nelle ore successive.: in casi di lipotimia, soprattutto in pazienti cardiopatici, i primi minuti sono cruciali per evitare complicazioni più gravi.