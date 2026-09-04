Valeria Angione sfila alla Mostra di Venezia 83 e incanta per l'abito da sposa
Valeria Angione riutilizza il suo abito da sposa a Venezia 83, lanciando un messaggio di moda sostenibile. La scelta contro lo spreco che ispira il red carpet.
Ci sono vestiti destinati a vivere una sola serata. O almeno così vuole la tradizione. Ma cosa succede quando quella tradizione viene messa in discussione sul tappeto rosso più glamour d'Italia? Valeria Angione ha trasformato il red carpet di Venezia 83 in una passerella di consapevolezza, presentandosi con l'abito bianco che aveva indossato il 6 giugno 2026 per le sue nozze con Luca Di Girolamo, celebrate nella cornice del Cilento.
La Mostra del Cinema di Venezia, con la sua visibilità mediatica planetaria, è diventata il palcoscenico ideale per dare a quell'abito una seconda vita. E per lanciare un messaggio concreto sul riutilizzo dei capi, soprattutto quelli simbolicamente legati all'idea dell'usa e getta. L'abito scelto per il Lido è il modello più essenziale della sua giornata nuziale: una creazione lunga e aderente con scollo all'americana, schiena scoperta e una silhouette pulita che accompagna il corpo fino al piccolo strascico. Bianco, elegante, senza tempo.
Ma dietro questa scelta c'è qualcosa di più profondo della semplice voglia di rivivere un momento felice. Angione ha trasformato il suo abito da sposa in un manifesto contro lo spreco della moda, dimostrando che l'eleganza non richiede necessariamente un outfit nuovo per ogni grande occasione. Una filosofia che sta conquistando sempre più spazio nel mondo dello star system internazionale.
Questa rivoluzione silenziosa del costume ha ricevuto persino l'approvazione istituzionale. Già nel 2020 i BAFTA avevano raccomandato agli invitati di optare per abiti già posseduti, vintage o a noleggio, con l'obiettivo di ridurre l'impronta ecologica del red carpet. Un segnale che il mondo dello spettacolo sta finalmente facendo i conti con il proprio impatto ambientale.
Valeria Angione aggiunge a questa filosofia una nota personale e potente. Il suo abito non arriva semplicemente da un guardaroba, ma porta con sé il ricordo del matrimonio, delle emozioni vissute quel giorno, delle promesse scambiate. Trasformarlo in un capo da red carpet significa dargli una seconda storia, una seconda occasione per brillare sotto i riflettori. E questo, in un'epoca dominata dal consumo compulsivo e dall'ossessione per la novità a tutti i costi, diventa un atto quasi rivoluzionario. E Venezia, con le sue star che hanno sfilato in questi giorni da John Malkovich a George Clooney, è stato il palco perfetto per questa scelta.