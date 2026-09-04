Valeria Angione sfila alla Mostra di Venezia 83 e incanta per l'abito da sposa

Pubblicazione: 04 settembre alle 17:23

Ci sono vestiti destinati a vivere una sola serata. O almeno così vuole la tradizione. Ma cosa succede quando quella tradizione viene messa in discussione sul tappeto rosso più glamour d'Italia? Valeria Angione ha trasformato il red carpet di Venezia 83 in una passerella di consapevolezza, presentandosi con l'abito bianco che aveva indossato il 6 giugno 2026 per le sue nozze con Luca Di Girolamo, celebrate nella cornice del Cilento.





Non si è trattato di un colpo di testa., condividendo il progetto con i suoi follower già a metà luglio. In un video pubblicato il 13 luglio aveva confessato un rammarico che molte spose potrebbero riconoscere:. Una frustrazione che l'ha spinta a porsi una domanda semplice ma potente: perché un vestito dal valore affettivo ed economico così alto dovrebbe finiremediatica planetaria,per dare a quell'abito una seconda vita. E per lanciare un messaggio concreto sul riutilizzo dei capi, soprattutto quelli simbolicamente legati all'idea dell'usa e getta.nuziale: una creazione lunga e aderente con scollo all'americana, schiena scoperta e una silhouette pulita che accompagna il corpo fino al piccolo strascico. Bianco, elegante, senza tempo.

Ma dietro questa scelta c'è qualcosa di più profondo della semplice voglia di rivivere un momento felice. Angione ha trasformato il suo abito da sposa in un manifesto contro lo spreco della moda, dimostrando che l'eleganza non richiede necessariamente un outfit nuovo per ogni grande occasione. Una filosofia che sta conquistando sempre più spazio nel mondo dello star system internazionale.



