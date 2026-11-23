Pubblicazione: 23 novembre alle 14:51

Alex Belli non si smentisce mai. Dopo la celebre chimica artistica con Soleil Sorge, che aveva fatto discutere durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, l'attore ha introdotto una nuova definizione, la chimica linguistica con Marina La Rosa. Ne ha parlato a Verissimo, ospite di Silvia Toffanin insieme alla compagna Delia Duran, raccontando il rapporto con gli altri concorrenti, l'esperienza nel reality e i progetti familiari.

Nel salotto di Canale 5,. Nessuna attrazione fisica o semplice amicizia, secondo l'attore, tra loro è nata un'intesa legata soprattutto alle parole.. Una spiegazione che ha divertito anche Silvia Toffanin, tanto da spingerla a scherzare sui neologismi inventati dall'ospite.

Inevitabile il riferimento a Soleil Sorge e alla loro discussa chimica artistica. Belli ha spiegato che oggi tra loro c'è un rapporto di amicizia che coinvolge anche Delia, ogni tanto si sentono e capita di incontrarsi. L'attore ha descritto quell'intesa come qualcosa di difficile da definire, diversa da una semplice amicizia e lontana da una relazione sentimentale tradizionale. Delia ha ammesso di aver sofferto molto in quel periodo, tanto da entrare nella Casa per capire meglio la situazione. Con il tempo, ha raccontato Belli, anche lei avrebbe compreso le dinamiche particolari nate durante il reality.

Parlando della sua esperienza al Grande Fratello Vip, l'attore ha definito la propria uscita un colpo di scena, precisando di non aver seguito alcun copione. "Nelle fiction ci sono i copioni, nei reality bisogna cavalcare l'accadimento", ha spiegato. Si considera un grande animale da reality e ha ricordato anche la fase in cui si è trovato contrapposto agli altri concorrenti, accusandoli di essere poco inclini all'ascolto. Delia ha promosso il suo percorso, mentre Belli ha raccontato di aver sempre cercato adrenalina, dagli sport estremi al paracadutismo. Oggi la nascita di Gabriel ha cambiato le sue priorità.

La coppia ha parlato del futuro e del desiderio di sposarsi in chiesa, dopo le promesse scambiate nel 2021.. Non manca il desiderio di allargare la famiglia, Delia ha confessato che sarebbe molto felice di avere un altro figlio. Belli ha anche ricordato il rapporto con il padre Roberto, raccontando di aver temuto a lungo di deluderlo e di essersi sentito, da giovane, la pecora nera della famiglia.

A concludere l'intervista è stata una lettera a sorpresa che Alex ha dedicato a Delia e al piccolo Gabriel. Tra le parole più significative, la promessa che non abbiamo mai smesso di sceglierci, una dichiarazione che ha emozionato la compagna. Un momento che ha riportato l'attenzione sulla loro storia e sul percorso condiviso, tra difficoltà, cambiamenti e nuovi progetti. Per Belli, ancora una volta, non è mancata una definizione destinata a far parlare, dopo la chimica artistica, quella linguistica con Marina La Rosa.