Pubblicazione: 29 novembre alle 09:13

A nove mesi dalla scomparsa di Patrizia De Blanck, Giada ha scelto il salotto di Verissimo per raccontare a Silvia Toffanin gli ultimi giorni di vita della madre. Un'intervista carica di emozione, durante la quale ha ripercorso la malattia, le decisioni difficili e i rimpianti che ancora oggi accompagnano la sua perdita.

Tutto è precipitato nella notte tra il 18 e il 19 dicembre.. Quando Giada ha notato il colorito giallastro della pelle e un livido comparso improvvisamente, ha deciso di chiamare un'ambulanza. Dopo una notte al pronto soccorso è arrivata la diagnosi, una forma gravissima di leucemia. "Io sono quasi svenuta, mi hanno dovuto tenere, mi è crollato il mondo addosso", ha ricordato la figlia.

Come se non bastasse, proprio mentre la madre affrontava la malattia, Giada è risultata positiva al Covid, rimanendo impossibilitata a farle visita per alcuni giorni. Ha anche scelto di non rivelarle la reale gravità della situazione, nel tentativo di proteggerla dalla paura. Inizialmente Patrizia aveva risposto bene alle terapie, ma successivamente è arrivata un'infezione che ha aggravato il quadro clinico. "Quando è arrivata l'infezione, ho visto il sangue nel catetere, è peggiorata, ho detto basta accanirmi", ha raccontato Giada, spiegando il momento in cui ha compreso che non era più possibile continuare.

Negli ultimi giorni Patrizia era stata trasferita in una struttura dove la figlia poteva starle più vicino. Ed è lì che è morta, mentre Giada era presente. "L'ho lasciata andare davanti ai miei occhi. Lei mi ha aspettato, ero andata a bere un bicchiere di acqua, poi ha fatto l'ultimo sospiro". Tra i rimpianti più grandi della donna c'è quello di non essere riuscita a riportare la madre a casa, come avrebbe desiderato. I medici, avevano spiegato che le sue condizioni richiedevano cure e assistenza troppo complesse da gestire autonomamente.

. Madre e figlia avevano costruito un universo tutto loro, fatto di complicità e quotidianità, tanto che l'idea di affrontare la vita senza quella presenza era diventata una delle sue paure più grandi. Visibilmente commossa, ha raccontato anche di conservare le ceneri della madre nella propria abitazione, non si sente ancora pronta a separarsene e averle accanto rappresenta un modo per mantenere vivo il loro legame.

Le lacrime hanno accompagnato il racconto, accolto da Silvia Toffanin con un abbraccio. Nel ripercorrere quei giorni, Giada ha restituito il ritratto di una perdita improvvisa, segnata da decisioni dolorose e occasioni che avrebbe voluto vivere diversamente. Un dolore che non si è esaurito con la morte di Patrizia e che continua a convivere con l'amore profondo che le ha sempre unite.