Verissimo, gli ospiti del weekend: da Alex Baudo ad Amanda Lear, tutte le interviste del 17 e 18 ottobre
Verissimo, gli ospiti del 17 e 18 ottobre: Alex Baudo, Katia Ricciarelli, Amanda Lear, Samurai Jay, Iva Zanicchi e il ricordo di Wilma De Angelis.
Un fine settimana ricco di racconti, emozioni e protagonisti del mondo dello spettacolo attende il pubblico di Verissimo. Sabato 17 e domenica 18 ottobre 2026, Silvia Toffanin torna su Canale 5 con due nuovi appuntamenti dedicati alle storie personali di personaggi celebri, tra ricordi familiari, confessioni, nuovi inizi e omaggi a figure importanti della televisione italiana. Il programma del weekend spazia dalla musica allo sport, passando per la comicità e le vicende più delicate della vita privata. Tra gli ospiti più attesi figurano Alex Baudo, Katia Ricciarelli, Luciana Littizzetto, Amanda Lear e Iva Zanicchi.
Nel corso della trasmissione arriverà anche Clizia Incorvaia, pronta a raccontare il periodo complesso che sta attraversando nei rapporti con l'ex marito Francesco Sarcina. Un'intervista incentrata su questioni personali e familiari, che porterà al centro dell'attenzione una fase delicata della sua vita. Tra gli altri ospiti ci sarà Luciana Littizzetto, volto amatissimo della comicità italiana. L'attrice e autrice si racconterà tra carriera, vita privata e ironia, ripercorrendo le tappe principali del proprio percorso professionale.
Non mancherà lo spazio dedicato allo sport con Simone Conte e Raffaele Pelligra, giovani tuffatori reduci dalla conquista della medaglia d'argento ai campionati europei. In studio anche Sara Palumbieri e Soraya Sabetta, protagoniste dell'ultima edizione di Temptation Island. L'appuntamento domenicale di Verissimo inizierà alle 15:45. Tra i volti più attesi ci saranno Amanda Lear e Iva Zanicchi, due protagoniste dello spettacolo italiano che ripercorreranno esperienze professionali e momenti della propria vita attraverso interviste personali.
Tra gli ospiti annunciati figura inoltre Raffaele Sollecito, noto per il caso giudiziario legato all'omicidio di Meredith Kercher, dal quale è stato assolto in via definitiva. Uno dei momenti più toccanti della domenica sarà dedicato a Wilma De Angelis, scomparsa la settimana scorsa. Silvia Toffanin renderà omaggio alla cantante e personaggio televisivo riproponendo integralmente la sua ultima intervista a Verissimo.
Un ricordo che chiuderà idealmente un fine settimana all'insegna delle emozioni e delle storie umane, confermando la formula del programma: dare spazio alle esperienze personali dei suoi ospiti, oltre la notorietà e i riflettori. Gli appuntamenti di sabato 17 e domenica 18 ottobre si preannunciano quindi ricchi di spunti per il pubblico di Canale 5, con interviste che intrecciano attualità televisiva, memoria e racconti di vita.