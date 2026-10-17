Verissimo, gli ospiti del weekend: da Alex Baudo ad Amanda Lear, tutte le interviste del 17 e 18 ottobre

Pubblicazione: 17 ottobre alle 11:43

Un fine settimana ricco di racconti, emozioni e protagonisti del mondo dello spettacolo attende il pubblico di Verissimo. Sabato 17 e domenica 18 ottobre 2026, Silvia Toffanin torna su Canale 5 con due nuovi appuntamenti dedicati alle storie personali di personaggi celebri, tra ricordi familiari, confessioni, nuovi inizi e omaggi a figure importanti della televisione italiana. Il programma del weekend spazia dalla musica allo sport, passando per la comicità e le vicende più delicate della vita privata. Tra gli ospiti più attesi figurano Alex Baudo, Katia Ricciarelli, Luciana Littizzetto, Amanda Lear e Iva Zanicchi.

Spazio anche a Samurai Jay e a un ricordo speciale di Wilma De Angelis. La puntata di sabato andrà in onda alle 16:30 su Canale 5. Tra gli incontri più significativiche parlerà del rapporto con il padre a un anno dalla scomparsa dello storico presentatore. In studio sarà presente anche Katia Ricciarelli, protagonista di un momento che si preannuncia particolarmente intenso, legato ai ricordi e al passato.

Nel corso della trasmissione arriverà anche Clizia Incorvaia, pronta a raccontare il periodo complesso che sta attraversando nei rapporti con l'ex marito Francesco Sarcina. Un'intervista incentrata su questioni personali e familiari, che porterà al centro dell'attenzione una fase delicata della sua vita. Tra gli altri ospiti ci sarà Luciana Littizzetto, volto amatissimo della comicità italiana. L'attrice e autrice si racconterà tra carriera, vita privata e ironia, ripercorrendo le tappe principali del proprio percorso professionale.

Non mancherà lo spazio dedicato allo sport con Simone Conte e Raffaele Pelligra, giovani tuffatori reduci dalla conquista della medaglia d'argento ai campionati europei. In studio anche Sara Palumbieri e Soraya Sabetta, protagoniste dell'ultima edizione di Temptation Island. L'appuntamento domenicale di Verissimo inizierà alle 15:45. Tra i volti più attesi ci saranno Amanda Lear e Iva Zanicchi, due protagoniste dello spettacolo italiano che ripercorreranno esperienze professionali e momenti della propria vita attraverso interviste personali.

La puntata ospiterà inoltre Luca Dotto, campione di nuoto che, dopo aver lasciato l'attività agonistica, si prepara ad affrontare una nuova fase della propria vita. Un'occasione per parlare di cambiamenti, progetti futuri e di ciò che accade quando si chiude un capitolo importante della propria carriera. Spazio anche ain una nuova veste professionale come responsabile artistico di Amici, dopo i successi ottenuti nel panorama musicale.

Tra gli ospiti annunciati figura inoltre Raffaele Sollecito, noto per il caso giudiziario legato all'omicidio di Meredith Kercher, dal quale è stato assolto in via definitiva. Uno dei momenti più toccanti della domenica sarà dedicato a Wilma De Angelis, scomparsa la settimana scorsa. Silvia Toffanin renderà omaggio alla cantante e personaggio televisivo riproponendo integralmente la sua ultima intervista a Verissimo.

Un ricordo che chiuderà idealmente un fine settimana all'insegna delle emozioni e delle storie umane, confermando la formula del programma: dare spazio alle esperienze personali dei suoi ospiti, oltre la notorietà e i riflettori. Gli appuntamenti di sabato 17 e domenica 18 ottobre si preannunciano quindi ricchi di spunti per il pubblico di Canale 5, con interviste che intrecciano attualità televisiva, memoria e racconti di vita.