Verissimo oggi 7 novembre, da Stefano Accorsi a Paolo Del Debbio: tutti gli ospiti di Silvia Toffanin

Pubblicazione: 07 novembre alle 11:29

Verissimo torna nel weekend con un appuntamento ricco di grandi protagonisti, storie intense e momenti di profonda commozione. Sabato 7 novembre, a partire dalle ore 16.30 su Canale 5, Silvia Toffanin accoglie nel suo celebre salotto un parterre di ospiti trasversale, pronto a spaziare dal grande cinema italiano alle ultime novità editoriali, fino ai retroscena della TV e alle storie di vita che chiedono giustizia.

Ad aprire le danze nel pomeriggio di Canale 5 è uno dei volti. L'attore bolognese si racconta a Silvia Toffanin in un'intervista intima a 360 gradi, divisa tra la dimensione familiare e la passione per il set. L'occasione è particolarmente ghiotta per i fan: Accorsi presenterà le novità e le emozioni vissute dietro le quinte del suo ultimo lavoro sul grande schermo, Il rumore delle cose nuove, a pochissimi giorni dal debutto nelle sale cinematografiche.

La puntata prosegue virando sull'attualità e sulla riflessione personale con l'ingresso di Paolo Del Debbio. Il popolare giornalista e conduttore di Retequattro (alla guida di Dritto e Rovescio e 4 di sera) si svela sotto una luce del tutto inedita. Oltre al suo percorso televisivo, Del Debbio presenterà in anteprima il suo nuovo saggio, Dio, in uscita in tutte le librerie il prossimo 10 novembre. Una parentesi che promette di offrire al pubblico spunti mentali non banali sul senso di fede, etica e ricerca interiore.

Non mancherà il consueto sguardo sul mondo dei reality e della fiction di successo di Mediaset. Presente Jonathan Kashanian: fresco di eliminazione dal Grande Fratello Vip, lo stylist ed ex gieffino entra in studio per fare un bilancio del suo percorso nella casa più spiata d'Italia, rivelando i retroscena dei confronti avuti con gli altri concorrenti.

la stella turca, interprete principale dell'acclamata serie tv Racconto di una notte, sbarca a Milano per svelare i segreti della fiction di Canale 5 che sta conquistando il pubblico italiano. Infine Mercedesz Henger: insieme al compagno Alessio, l'influencer presenterà al pubblico la piccola Aurora, condividendo le emozioni di questa nuova fase della sua vita legata alla maternità.

Come da tradizione, Verissimo riserva uno spazio fondamentale alle testimonianze umane toccanti. In questa puntata, Silvia Toffanin accoglie Elisabetta Guidi, sorella di Eleonora, la donna tragicamente uccisa dal compagno con 24 coltellate nel 2025 sotto gli occhi del loro bambino. Una testimonianza dolorosa e importante per non spegnere i riflettori sui femminicidi e dare voce alla battaglia di una famiglia che chiede ancora oggi giustizia e verità.

L'appuntamento con Silvia Toffanin è fissato per oggi, sabato 7 novembre, alle ore 16.30 su Canale 5. Per chi non potesse seguire la diretta televisiva, la puntata sarà visibile anche in streaming live e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.