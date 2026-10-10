GF Vip, Jonathan minaccia di lasciare la Casa, grave accusa alla regia: "O la verità o me ne vado"

Pubblicazione: 10 ottobre alle 13:10

La tensione nella Casa del Grande Fratello Vip ha raggiunto livelli critici per Jonathan Kashanian. L'ultima puntata del reality, andata in onda il 9 ottobre, si è trasformata in un vero e proprio processo mediatico nei confronti dello stilista e personaggio televisivo, finito sotto accusa per presunte manovre strategiche ai danni degli altri concorrenti.





In Casa è scontro generazionale: i veterani guardano con sospetto i giovani, che sperano di arrivare sani e salvi fino alla fine #GFVIP https://t.co/Spd3pjMcI0 — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 9, 2026

Durante la diretta,più giovani, accusato die orchestrare le dinamiche della Casa. A supporto di questa tesi,che lo ritraeva a letto insieme ad Alessandro Roncaccia, Alessandro Varsi e Giacomo Gallani, mentre discuteva di strategie di gioco e nomination., con diversi inquilini che hanno puntato il dito contro di lui definendolo un doppiogiochista.Ma è stato il montaggio del video a far esplodere la rabbia di Kashanian. Subito dopo la puntata,e si è sfogato con i compagni d'avventura,al pubblico. Secondo Jonathan,, omettendo il contesto completo della conversazione e isolando

"Quel video montato così, con quelle frasi, faceva vedere delle cose che non sono vere. Se sei onesto fai vedere un video dove noi bisbigliamo al buio, è un video tendenzioso", ha dichiarato Jonathan con evidente amarezza. Le sue parole non sono solo la reazione di un concorrente ferito, ma l'accusa precisa di una manipolazione narrativa da parte della regia del programma. Parlando con gli amici più stretti nella Casa, ha lanciato un vero e proprio ultimatum alla produzione. "A questo punto dico, mi sta bene, ma non mi faccio mettere all'angolo, piuttosto dichiaro tutto e me ne vado. All'angolo no, o la verità per intero o io me ne vado dalla Casa", ha affermato con fermezza. Un aut aut chiaro: o gli autori gli daranno la possibilità di raccontare la sua versione dei fatti mostrando la clip integrale, oppure abbandonerà volontariamente il reality.



