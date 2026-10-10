GF Vip, Jonathan minaccia di lasciare la Casa, grave accusa alla regia: "O la verità o me ne vado"
Jonathan Kashanian accusa il GF Vip di montaggio tendenzioso e minaccia il ritiro. Ultimatum alla produzione: "O la verità completa o me ne vado dalla Casa".
La tensione nella Casa del Grande Fratello Vip ha raggiunto livelli critici per Jonathan Kashanian. L'ultima puntata del reality, andata in onda il 9 ottobre, si è trasformata in un vero e proprio processo mediatico nei confronti dello stilista e personaggio televisivo, finito sotto accusa per presunte manovre strategiche ai danni degli altri concorrenti.
Ma è stato il montaggio del video a far esplodere la rabbia di Kashanian. Subito dopo la puntata, lo stilista non ha nascosto la propria delusione e si è sfogato con i compagni d'avventura, contestando apertamente il modo in cui le immagini sono state presentate al pubblico. Secondo Jonathan, il montaggio avrebbe restituito una versione distorta e strumentale della realtà, omettendo il contesto completo della conversazione e isolando frasi che, decontestualizzate, assumevano un significato completamente diverso.
"Quel video montato così, con quelle frasi, faceva vedere delle cose che non sono vere. Se sei onesto fai vedere un video dove noi bisbigliamo al buio, è un video tendenzioso", ha dichiarato Jonathan con evidente amarezza. Le sue parole non sono solo la reazione di un concorrente ferito, ma l'accusa precisa di una manipolazione narrativa da parte della regia del programma. Parlando con gli amici più stretti nella Casa, ha lanciato un vero e proprio ultimatum alla produzione. "A questo punto dico, mi sta bene, ma non mi faccio mettere all'angolo, piuttosto dichiaro tutto e me ne vado. All'angolo no, o la verità per intero o io me ne vado dalla Casa", ha affermato con fermezza. Un aut aut chiaro: o gli autori gli daranno la possibilità di raccontare la sua versione dei fatti mostrando la clip integrale, oppure abbandonerà volontariamente il reality.
Non è la prima volta in questa edizione del Grande Fratello Vip che un concorrente minaccia di abbandonare. Prima di Jonathan, anche Andreas Muller e Valeria Marini avevano ventilato l'ipotesi del ritiro volontario. Ma nel caso di Kashanian, le motivazioni appaiono più strutturate e radicate in una critica precisa al funzionamento del programma e alle scelte editoriali della produzione.