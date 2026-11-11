Viola come il mare 3, dove è stato girato? Non solo Palermo: nuovi paesaggi tra borghi e coste italiane

Pubblicazione: 11 novembre alle 20:00

La terza stagione di Viola come il mare porta il pubblico alla scoperta di nuove località italiane, tra scorci sul mare, palazzi storici e borghi caratteristici. La fiction con Francesca Chillemi è tornata su Canale 5 il 4 novembre 2026, introducendo una novità importante rispetto ai capitoli precedenti, le riprese hanno coinvolto anche la Calabria. Palermo resta uno dei luoghi centrali della serie, affiancata da diverse ambientazioni del Lazio. Ecco dove sono state girate le scene e quali posti si possono visitare dal vivo.

. Tra le ambientazioni più riconoscibili c'è l'Arenella, antica borgata marinara ai piedi di Monte Pellegrino, dove si trova il palazzo utilizzato per la redazione di Sicilia WebNews, il giornale in cui lavora Viola. Anche l'abitazione della protagonista è legata al capoluogo siciliano, la terrazza offre una vista sulla Cattedrale, edificio di origine medievale risalente al 1185., costruita dalla famiglia Florio accanto alla tonnara, e il Teatro Massimo.

Le riprese siciliane attraversano anche altri luoghi caratteristici della città e dei suoi dintorni. La spiaggia di Mondello fa da sfondo alle sequenze ambientate sul mare, mentre nel centro storico compaiono piazza Sant'Anna, piazza Marina e Salita dell'Intendenza. Tra le altre location figurano il complesso monumentale della Zisa e il borgo marinaro di Sferracavallo. La troupe ha raggiunto anche Terrasini, dove alcune scene sono state realizzate sul lungomare Peppino Impastato. Il campo base della produzione è stato allestito al Foro Italico, nei pressi di Villa Giulia.

Una parte delle riprese si è svolta anche nel Lazio, tra studi televisivi e località all'aperto. Gli interni della redazione sono stati ricostruiti negli studi Lux Vide alle porte di Roma, mentre alcune sequenze ambientate sulla costa sono state girate sulla spiaggia di Ostia. Per gli esterni è stata scelta anche Civita Castellana, in provincia di Viterbo. Proprio dalla Capitale, nel febbraio 2026, è iniziata la lavorazione dei nuovi episodi, proseguita successivamente nelle altre regioni coinvolte.

, che entra per la prima volta tra gli scenari della serie. La produzione ha raggiunto Reggio Calabria, dove la scheda delle riprese registra 24 giorni di lavorazione, e diversi centri della costa tirrenica.. Anche il Castello Ruffo, arroccato sul promontorio e affacciato sullo Stretto di Messina, compare nelle riprese aeree. Le telecamere hanno raggiunto inoltre Diamante e Cetraro, in provincia di Cosenza.

Un dettaglio particolarmente interessante riguarda la Costa Viola, il tratto di litorale compreso tra Scilla e Palmi, conosciuto per le sfumature violacee che il mare assume quando il sole tramonta. Un paesaggio suggestivo che sembra richiamare anche il nome della protagonista. Il Castello Ruffo di Scilla è aperto al pubblico, mentre Palazzo Artale Tumminello è accessibile soltanto in occasione di eventi privati.

L'itinerario delle riprese permette di scoprire una produzione che supera i confini siciliani e valorizza paesaggi molto diversi tra loro, dalle architetture storiche di Palermo ai litorali laziali, fino ai borghi affacciati sul Tirreno calabrese. Le nuove location ampliano lo scenario della fiction, trasformando alcune delle sue ambientazioni in mete interessanti anche per gli appassionati di viaggi e turismo cinematografico.