Vittorio Sgarbi lascia la terapia intensiva: come sta il critico d’arte e cosa dicono i medici

Pubblicazione: 27 ottobre alle 16:09

Arrivano notizie incoraggianti sulle condizioni di salute di Vittorio Sgarbi. Il noto critico d’arte e politico, ricoverato dallo scorso 30 settembre nel reparto di Terapia intensiva del Policlinico Gemelli di Roma, avrebbe fatto un passo importante verso la ripresa. Secondo quanto riferito da Adnkronos Salute, Sgarbi è stato infatti trasferito in un nuovo reparto, passando alla terapia sub-intensiva. Un cambiamento significativo che riflette un cauto ottimismo da parte dell'equipe medica che lo segue da settimane.

I sanitari avrebbero riscontrato un lieve ma costante miglioramento della funzione respiratoria, sebbene permanga la tracheostomia alla quale il critico era stato sottoposto nelle scorse settimane a causa della complessità del quadro clinico. Con il trasferimento nel nuovo reparto, per Sgarbi si apre adesso una fase altrettanto delicata:Un percorso fondamentale per recuperare le forze e la stabilità, i cui tempi dipenderanno strettamente dalla risposta del suo organismo alle cure e agli esercizi mirati.

Al fianco del critico d’arte, in questo momento di grande apprensione e convalescenza, non sono mai mancati i familiari più stretti. A sostenerlo ci sono la compagna Sabrina Colle, la sorella Elisabetta e i figli, tra cui Evelina Sgarbi, che nelle scorse settimane era intervenuta pubblicamente e per vie legali per chiedere massima attenzione e chiarezza sulle condizioni del padre, al centro di un’intensa attenzione mediatica.

Il ricovero al Gemelli era arrivato dopo un periodo di forte preoccupazione, seguito ai problemi di salute che già nella primavera del 2025 avevano messo a dura prova il noto personaggio televisivo e culturale, costringendolo a rallentare i suoi impegni pubblici. Dopo una parziale ripresa e il ritorno in pubblico avvenuto nei primi mesi del 2026, il nuovo e improvviso aggravarsi della situazione alla fine di settembre aveva tenuto in ansia fan, colleghi e il mondo della televisione.

Oggi,fondamentale svolta positiva. La strada verso la completa guarigione e le dimissioni richiederà ancora tempo e cautela, ma il quadro clinico attuale mostra finalmente segnali di speranza.