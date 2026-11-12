Vittorio Sgarbi lascia la terapia intensiva: come sta oggi e il trasferimento nel reparto di Pneumologia

Pubblicazione: 12 novembre alle 13:10

Arrivano importanti e incoraggianti aggiornamenti sulle condizioni di salute di Vittorio Sgarbi, ricoverato dallo scorso 30 settembre al Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Il noto critico d’arte ha compiuto un ulteriore e significativo passo in avanti nel suo lungo percorso di recupero ospedaliero, lasciando definitivamente alle spalle le fasi più critiche della degenza.

Secondo quanto emerso nelle ultime ore,. Un cambiamento di reparto che arriva dopo l'uscita dalla Terapia Intensiva e il successivo passaggio in sub-intensiva avvenuto nelle scorse settimane. Le fonti sanitarie vicine al professore descrivono un quadro clinico in netto miglioramento:, confermano, evidenziando come il critico d'arte sia rimasto vigile per gran parte della degenza, fatta eccezione per i momenti iniziali in cui si era reso necessario ricorrere alla sedazione a causa di una grave insufficienza respiratoria provocata da una polmonite.

Il ricovero, iniziato oltre un mese e mezzo fa, ha visto momenti di grande apprensione, tra cui la tracheostomia percutanea resa necessaria a metà ottobre per garantire il supporto ventilatorio. Oggi, il percorso di riabilitazione respiratoria prosegue nella direzione sperata all'interno del reparto di Pneumologia, sebbene i medici mantengano la consueta cautela e non si sbilancino ancora sui tempi di un'eventuale dimissione. Nei prossimi giorni non si esclude la diffusione di un nuovo bollettino medico ufficiale per fare ulteriore chiarezza sull'evoluzione clinica del professore.

Parallelamente agli sviluppi legati alla salute, resta al centro dell'attenzione anche il fronte giudiziario e familiare. Nelle ultime ore, infatti, la figlia Evelina Sgarbi ha contestato il supplemento di perizia depositato dalla consulente del tribunale sulla capacità di intendere e di volere del critico, annunciando l'imminente deposito di nuove controperizie redatte da consulenti di parte affinché i giudici possano valutare l'effettivo e attuale stato di salute del celebre personaggio televisivo e culturale italiano.