Vittorio Sgarbi lascia la terapia intensiva: come sta oggi e il trasferimento nel reparto di Pneumologia
Vittorio Sgarbi ricoverato al Gemelli: le condizioni di salute, il trasferimento in pneumologia e il quadro clinico. Come sta oggi il critico d'arte.
Arrivano importanti e incoraggianti aggiornamenti sulle condizioni di salute di Vittorio Sgarbi, ricoverato dallo scorso 30 settembre al Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Il noto critico d’arte ha compiuto un ulteriore e significativo passo in avanti nel suo lungo percorso di recupero ospedaliero, lasciando definitivamente alle spalle le fasi più critiche della degenza.
Il ricovero, iniziato oltre un mese e mezzo fa, ha visto momenti di grande apprensione, tra cui la tracheostomia percutanea resa necessaria a metà ottobre per garantire il supporto ventilatorio. Oggi, il percorso di riabilitazione respiratoria prosegue nella direzione sperata all'interno del reparto di Pneumologia, sebbene i medici mantengano la consueta cautela e non si sbilancino ancora sui tempi di un'eventuale dimissione. Nei prossimi giorni non si esclude la diffusione di un nuovo bollettino medico ufficiale per fare ulteriore chiarezza sull'evoluzione clinica del professore.
Parallelamente agli sviluppi legati alla salute, resta al centro dell'attenzione anche il fronte giudiziario e familiare. Nelle ultime ore, infatti, la figlia Evelina Sgarbi ha contestato il supplemento di perizia depositato dalla consulente del tribunale sulla capacità di intendere e di volere del critico, annunciando l'imminente deposito di nuove controperizie redatte da consulenti di parte affinché i giudici possano valutare l'effettivo e attuale stato di salute del celebre personaggio televisivo e culturale italiano.