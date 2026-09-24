"Vuoi che cada dalle scale?": la battuta di Fazio su Vespa a Tale e Quale che ha scatenato i social

Pubblicazione: 24 settembre alle 14:49

Grande ritorno di Fabio Fazio su Rai1 come ospite speciale nel ruolo di giudice a Tale e Quale Show, il varietà condotto da Carlo Conti, riconquistando così la rete che per anni lo ha visto protagonista assoluto. Un momento che molti aspettavano e che ha regalato emozioni, risate e quella punta di ironia tagliente che contraddistingue da sempre il conduttore savonese.





"Un grande amico, un grande collega, un grandissimo collega che ci fa un grande regalo a essere qui questa sera", così, con parole che tradivano una commozione sincera."non ci sarà mai alcuna rivalità", dissipando ogni possibile malinteso sulla sovrapposizione dei palinsesti., un omaggio spontaneo a un professionista che ha segnato la storia della televisione italiana. Con la sua consueta autoironia,: "Erano quarant'anni che non tornavo". Una frase che racchiude un'intera carriera, partita proprio da quegli studi che ieri sera lo hanno rivisto protagonista.

Come sempre quando Fazio è protagonista, non sono mancati i riferimenti all'attualità televisiva e alle sfide future. Il conduttore ha punzecchiato scherzosamente Conti sulla sovrapposizione dei programmi: "Me l'hai fatta grossa. Quest'anno è il mio ultimo anno di contratto, portiamo Il Tavolo al mercoledì e tu mi sposti Tale e Quale Show. Come faccio a vederti?". Una battuta che nasconde la verità di una competizione televisiva che si preannuncia serrata, con "Tale e Quale Show" spostato dal venerdì al mercoledì, proprio la sera in cui Fazio porta sul Nove il segmento "Il Tavolo" del suo programma.





Ma, conoscendo la bravura di Fazio nelle imitazioni, gli ha chiesto. La domanda sembrava innocua, macontemporaneamente lo studio: "Vuoi che cada dalle scale?"., pronunciata con il timing perfetto che contraddistingue Fazio,occorso, apparso poi in onda a Cinque Minuti con evidenti segni della caduta sul volto, fasciato e tumefatto . Una risposta al vetriolo chema che ha anche dimostrato come il confine tra ironia e riferimenti a eventi reali possa essere sottile, soprattutto in televisione.

Sui social, in particolare su X e Instagram, l'episodio è già diventato virale e ha scaturito un'ondata di ilarità e di goliardia, ma c'è anche chi non ha apprezzato la gag basata su problemi di natura fisica e un'operazione subita da parte di una figura storica della televisione italiana quale Bruno Vespa. Fatto sta che Fazio ha saputo tenere il palcoscenico come sempre e ha saputo dimostrare che sa essere una personalità graffiante e poliedrica.