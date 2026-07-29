Warhammer 40.000: il progetto di Henry Cavill riparte con Mike Flanagan, arrivano importanti novità

Pubblicazione: 29 luglio alle 08:15

Dopo oltre un anno di silenzio assordante, l'universo cinematografico di Warhammer 40.000 prodotto da Amazon con Henry Cavill come stella polare e custode creativo ha finalmente ricevuto un aggiornamento sostanziale. Games Workshop, la casa madre del celebre gioco da tavolo che dal 1987 alimenta l'immaginario di milioni di appassionati, ha diffuso una serie di annunci significativi che ridisegnano i contorni di uno dei progetti più attesi dagli appassionati di fantascienza e fantasy.

Kevin Rountree, ha confermato in un report finanziario che Amazon ha portato a bordo, regista e sceneggiatore noto soprattutto per le sue incursioni nel territorio dell'horror psicologico. Flanagan,, dovrebbe presto passare alla stesura della sceneggiatura vera e propria. Un passaggio cruciale che segna il primo movimento concreto verso la realizzazione di quello che potrebbe diventare un nuovo, vasto universo narrativo.

La scelta di Flanagan non è casuale e dice molto sulla direzione artistica del progetto. Il creatore di The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor e Midnight Mass per Netflix ha dimostrato una capacità unica di trasformare l'orrore in riflessione esistenziale, mescolando tensione soprannaturale e dramma umano. Attualmente è impegnato nella serie Carrie per Amazon Prime Video e ha firmato la prima bozza dello script per Clayface, il film del DC Universe. Se la sua presenza indica qualcosa, è che l'adattamento di Warhammer 40.000 punterà decisamente verso atmosfere oscure, terrificanti, forse persino viscerali.

Mike Flanagan is now writing a live-action ‘WARHAMMER 40K’ series for Amazon.



Henry Cavill remains involved.



(Source: https://t.co/e2emT862hI) pic.twitter.com/KqDZsElZKw — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) July 28, 2026

Del resto, l'universo del cupo quarantunesimo millennio si presta magnificamente all'horror. Oltre alle battagliate epiche tra Space Marine corazzati e orde aliene, il lore di Warhammer è costellato di elementi da incubo: la Death Guard che si decompone lentamente trasformandosi in veicolo di pestilenze, i demoni del Warp che si nutrono di emozioni umane, l'Inquisizione che tortura e brucia eretici in nome dell'Imperatore. È un mondo dove la speranza è un lusso pericoloso e la sopravvivenza si paga col sangue. Flanagan potrebbe essere l'uomo giusto per tradurre quel senso di oppressione cosmica in immagini capaci di colpire anche chi non ha mai lanciato un dado a venti facce.

, che aveva suscitato preoccupazione tra i fan per il lungo periodo di silenzio, rimane coinvolto nel progetto esattamente come lo è stato fin dall'inizio. Rountree ha voluto rassicurare tutti: l'attore britannico, noto per il suo amore sconfinato per Warhammer (gioca da quando era ragazzino), continua a. In una recente intervista con Esquire,ha parlato della complessità e della difficoltà nel portare sullo schermo un IP così stratificato, ma ha anche ribadito quanto questa sfida lo entusiasmi.

Portare Warhammer alla vita è un sogno che si avvera, ha detto, aggiungendo che è diverso da tutto ciò che ha fatto prima perché questa volta ha le mani sul timone. La difficoltà sta nel rispettare la complessità, la sfumatura, la ricchezza narrativa di un universo che esiste da quasi quarant'anni e che ha generato centinaia di romanzi, videogiochi, fumetti. Quando l'accordo con Amazon fu annunciato nel dicembre 2024, Cavill pubblicò un messaggio su Instagram in cui spiegava di aver lavorato in sale concettuali, spezzettando approcci possibili e studiando vecchi tomi e testi. Insieme al team, ha individuato un punto di partenza per l'universo condiviso, approvato sia da Amazon che da Games Workshop. Quale sia, però, resta per ora un segreto gelosamente custodito.

Chi potrebbe interpretare Cavill in questo mondo? In passato, parlando con IGN nel 2021, aveva manifestato interesse per i Primarch o i Captain-General, figure mitologiche e di altissimo rango nella gerarchia imperiale. Ma è possibile che il progetto prenda una direzione più intimista, meno epica su scala galattica, per contenere i costi e rendere la narrazione più accessibile. Alcuni indizi recenti, come i commenti dello scrittore Dan Abnett su NDA e libri in arrivo, hanno alimentato speculazioni sulla natura e l'ambientazione della serie o del film.

Henry Cavill in Enola Holmes, fonte: Netflix

Non si sa ancora, infatti, se il lavoro di Flanagan riguardi un lungometraggio o una serie televisiva. Rountree ha sottolineato che United Artists ha portato al tavolo decisionalità e il ritmo e la qualità per cui è rinomata, lasciando intendere che gli sviluppi potrebbero accelerare nei prossimi mesi. Ma le novità non finiscono qui, visto che Games Workshop ha annunciato di aver quasi completato un episodio per la seconda stagione di Secret Level, la serie antologica animata di Amazon che nella prima stagione aveva già incluso un episodio ambientato nell'universo di Warhammer 40.000. Questa volta, però, l'ambientazione cambia radicalmente: si tratta di Warhammer: Age of Sigmar, l'universo fantasy della casa di Nottingham.

Non aspettatevi quindi un seguito diretto delle avventure di Titus, il protagonista di Space Marine, in attesa dell'uscita di Space Marine 3. Per i fan del grimdark spaziale c'è comunque una consolazione: Games Workshop ha avviato i lavori su una serie animata completa dedicata alla Deathwatch, la task force degli Space Marine specializzata nell'eliminazione delle minacce xeno. La serie sarà scritta da John Orloff, sceneggiatore con un curriculum che include Band of Brothers e The Ministry of Ungentlemanly Warfare, e sarà nuovamente animata dallo studio Blur, responsabile di alcuni dei trailer cinematografici più spettacolari nel mondo dei videogiochi.

Anche questa produzione sarà distribuita tramite Amazon. L'ecosistema Warhammer, insomma, si sta espandendo in modo organico su più fronti: live-action con Cavill e Flanagan, animazione antologica con Secret Level, serie animata completa con Deathwatch. È un approccio ambizioso, che punta a replicare il modello degli universi condivisi senza bruciarsi subito con un investimento colossale su un singolo titolo. Amazon sembra voler testare il terreno, costruire una fanbase, verificare cosa funziona prima di tirare fuori il budget da blockbuster.

Certo, i tempi non saranno brevi. Se la sceneggiatura deve ancora essere scritta, difficilmente vedremo qualcosa prima del 2027 inoltrato, forse 2028. Ma per chi aspetta da decenni di vedere i Bolter sparare proiettili esplosivi su uno schermo cinematografico, per chi sogna di vedere un Primarca in carne e ossa o un demone del Caos materializzarsi in CGI di ultima generazione, l'attesa potrebbe valerne la pena. Soprattutto se Flanagan, attualmente alle prese con Carrie, riuscirà a iniettare in Warhammer quella miscela di terrore cosmico e umanità perduta che ha reso memorabili le sue opere migliori. L'Inquisizione può finalmente iniziare.