Warhammer 40.000 si espande: Amazon annuncia una nuova serie animata con Henry Cavill coinvolto

Pubblicazione: 04 agosto alle 08:45

L'universo cupo e distopico di Warhammer 40.000 sta per espandersi ancora una volta sugli schermi. Amazon MGM Studios ha annunciato in esclusiva lo sviluppo di una serie animata evento dedicata al celebre franchise, frutto della collaborazione tra Blur Studios e Games Workshop, la casa madre del leggendario gioco da tavolo con miniature. Il progetto rappresenta un'evoluzione naturale dell'episodio dedicato a Warhammer 40.000 all'interno di Secret Level, la serie antologica animata debuttata su Prime Video alla fine del 2024.

Quell'episodio, che aveva immediatamente conquistato i fan per la cura maniacale con cui ricreava l'atmosfera dell'universo warhammer,, creatore di, lo aveva concepito fin dall'inizio come una rampa di lancio per storie più ampie e articolate. A guidare questo ambizioso progetto c'è, il regista chel e che aveva ricoperto il ruolo di supervising director dell'intera serie antologica.

Wilson non è solo il co-creatore e regista della nuova serie animata dato che, come ha dichiarato lui stesso, sognava di raccontare una storia a lungo formato ambientata in Warhammer 40.000 da più di vent'anni, e finalmente Amazon MGM Studios e Games Workshop gli hanno dato l'opportunità di realizzare questo desiderio. Al fianco di Wilson, nella fase di sviluppo, lavora John Orloff, sceneggiatore di peso con alle spalle progetti come Masters of the Air e Band of Brothers. Una garanzia di qualità narrativa per un universo complesso come quello della Grimdark del 41° millennio.

EXCLUSIVE: A "Warhammer 40,000" animated event series is in development at Amazon with Henry Cavill producing.



Cavill is currently attached to lead a live-action "Warhammer 40,000" series, which remains in development.https://t.co/xi7QGPHEgG pic.twitter.com/iX4kwdcli5 — Variety (@Variety) August 3, 2026

Ma c'è un altro nome che renderà questa serie ancora più interessante per il grande pubblico: Henry Cavill. L'attore britannico, già legato allo sviluppo della serie live-action di Warhammer 40.000 attualmente in lavorazione presso Amazon, vestirà i panni di produttore esecutivo anche per il progetto animato. Cavill, notoriamente appassionato del franchise e del mondo del gaming in generale, collaborerà con Natalie Viscuso in questa veste produttiva. Il team di produttori esecutivi si completa con Tim Miller per Blur Studios, Roy Lee di Vertigo Entertainment e Andy Smillie per Games Workshop. Un ensemble di talenti che testimonia quanto Amazon creda nel potenziale di questo progetto, sviluppato in partnership diretta tra Amazon MGM Studios e Games Workshop.

Henry Cavill in una scena di In The Grey, fonte: 01 Distribution

I dettagli sulla trama rimangono avvolti nel mistero, ma un elemento centrale è stato rivelato:, un'élite tra gli Space Marines specializzata nella caccia e nell'eliminazione di minacce aliene. Per chi non è familiare con l'universo di, gli Space Marines sono guerrieri geneticamente modificati, veri e propri semidei della guerra creati per difendere l'Imperium dell'Umanità. Larappresenta il fior fiore di questi combattenti, reclutati dai vari Capitoli per affrontare gli orrori xenomorfi più pericolosi della galassia.

La scelta della Deathwatch apre la strada a missioni contro alcune delle razze aliene più pericolose dell'universo di Warhammer 40.000 e permetterà di approfondire il rapporto tra Space Marines provenienti da Capitoli diversi. Dave Wilson ha spiegato di voler costruire sulle basi dell'episodio di Secret Level, accolto molto positivamente dai fan per la fedeltà con cui aveva ricreato l'immaginario di Games Workshop. La nuova serie si inserisce inoltre nella strategia di Amazon MGM Studios, sempre più impegnata negli adattamenti di videogiochi e giochi da tavolo dopo il successo di Fallout.

Oltre ai due progetti dedicati a Warhammer 40.000, il colosso dello streaming sta lavorando anche alle serie di Tomb Raider, God of War, Life Is Strange, Mass Effect e Wolfenstein. Al momento non è stata annunciata una data di uscita, ma il coinvolgimento di Dave Wilson, Henry Cavill e Games Workshop lascia ben sperare. Resta ora da capire se la serie animata e quella live-action condivideranno lo stesso universo narrativo o se racconteranno storie indipendenti ambientate nel 41° millennio.