Warner Bros., è iniziata la rivoluzione di David Ellison: fuori due nomi chiave, cosa cambia ora per Barbie 2

Pubblicazione: 03 ottobre alle 18:42

Il futuro di Barbie 2 potrebbe essere legato alla grande rivoluzione che sta coinvolgendo Warner Bros. L'imminente acquisizione da parte di Skydance, la società fondata da David Ellison, sta infatti portando a un profondo riassetto dei vertici e potrebbe riaprire la partita su alcuni dei progetti rimasti in sospeso. Tra questi c'è proprio il sequel del film con Margot Robbie, Greta Gerwig e Ryan Gosling, che negli ultimi mesi sembrava essersi allontanato sempre di più dalla possibilità di tornare sul grande schermo.

Il cambio di gestione è destinato a essere particolarmente evidente nella divisione cinematografica., fino a oggi alla guida del Motion Picture Group di Warner Bros.,, almeno sul piano delle responsabilità creative, dovrebbero assumere un peso maggiore, attualmente ai vertici di Paramount Pictures. La nuova società manterrà invece separati e riconoscibili marchi come Warner Bros., Paramount e HBO, pur riunendoli sotto la stessa proprietà.

Ed è qui che Barbie 2 torna a essere particolarmente interessante. Secondo le informazioni emerse durante questa fase di transizione, Goldberg e Greenstein avrebbero già avviato contatti con alcuni dei principali talenti legati a Warner Bros., compresi Margot Robbie e i suoi partner di LuckyChap. L'obiettivo sarebbe quello di mantenere una continuità sui progetti considerati importanti e, proprio in questo contesto, il sequel di Barbie potrebbe tornare concretamente sul tavolo delle trattative.

Il progetto non era stato accantonato per mancanza di interesse, ma soprattutto per una questione di costi. Dopo il successo straordinario del primo film, il ritorno di Gerwig e Robbie avrebbe infatti richiesto un nuovo accordo economico e una struttura produttiva sostenibile per lo studio. La situazione potrebbe però cambiare con l'arrivo della nuova dirigenza, una fonte anonima sostiene che siano già ripartiti i movimenti necessari per cercare di sbloccare Barbie 2. Non significa ancora che il film abbia ricevuto il via libera definitivo, ma indica che il progetto potrebbe essere nuovamente una priorità.