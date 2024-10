Wicked, Ariana Grande interviene nella polemica sul poster: "Il discorso sull’IA è molto complesso"

Redattrice per badtaste, illustratrice e concept artist.

Pubblicazione: 21 ottobre alle 15:30

Intervistata dai microfoni di Variety, Ariana Grande ha detto la sua sulla spinosa questione riguardo Cynthia Erivo e il suo sfogo contro un fotomontaggio di un fan, che aveva modificato il poster di Wicked per omaggiare quello della versione di Broadway.

Il giornalista di Variety ha chiesto all'attrice e cantante il suo pensiero sull'impiego di intelligenza artificiale, anche se va precisato che l’autore del fotomontaggio non ha mai detto di aver utilizzato l'IA per modificare la locandina (usare programmi di grafica non significa utilizzare IA):

È molto complicato perché penso che il discorso sull’IA sia molto ostico a volte. Ma questo anche perché si tratta di un periodo di assestamenti, é qualcosa di più grande di noi. E ovviamente i fan sono liberi di fare i loro montaggi, certo ma… rispetto moltissimo Cynthia, è come una sorella per me, e le voglio davvero bene, ma sai, é un periodo di grandi assestamenti. Ci sono così tanti input su questa cosa che é più grande di noi, già.

Fonte / Variety

sarà nelle sale italiane a partire dal 24 novembre. L'arrivo al cinema della seconda parte è previsto per novembre 2025.