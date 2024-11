Wicked: Mattel stampa per errore sulla confezione delle bambole il link a un sito per adulti

Pubblicazione: 11 novembre alle 11:00

Qualcosa di "wicked" è accaduto alle bambole della Mattel realizzate in occasione dell'uscita del film Wicked con protagoniste Cynthia Erivo e Ariana Grande. Sulla confezione delle bambole è indicato un sito web, ma invece che indirizzare al sito ufficiale del musical, Mattel ha inserito per errore il collegamento a un sito pornografico.

Il sito ufficiale del film è WickedMovie.com, ma l'indirizzo riportato sulla confezione dell'edizione speciale delle bambole, create in collaborazione con Universal Pictures, è scritto come Wicked.com. Quest'ultimo indirizzo conduce a una pagina che richiede agli utenti di avere almeno 18 anni per accedervi. Wicked.com è specializzato infatti nella creazione di parodie pornografiche dei film, quali Black Widow XXX o Captain Marvel XXX.

Ci rammarichiamo profondamente per questo spiacevole errore e stiamo prendendo provvedimenti immediati per risolvere la situazione. Si avvisano i genitori che il sito web errato e stampato per sbaglio non è adatto ai bambini. I consumatori che hanno già acquistato il prodotto sono invitati a gettare la confezione o a coprire il link e possono contattare il Servizio Clienti Mattel per ulteriori informazioni.

Mattel è consapevole dell'errore e in un comunicato stampa ha affermato:

