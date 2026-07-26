Widow's Bay, la stagione 2 entra nel vivo: la showrunner svela quando inizieranno le riprese

Pubblicazione: 26 luglio alle 10:00

Dopo un finale di stagione che ha lasciato i fan con più domande che risposte, Widow's Bay è pronta a rimettersi in moto. Il thriller horror di Apple TV+, diventato una delle sorprese televisive più apprezzate del 2026 e premiato con ben 19 nomination agli Emmy, ha finalmente ricevuto un importante aggiornamento sul futuro. A confermarlo è stata la showrunner Katie Dippold, che durante il San Diego Comic-Con 2026 ha svelato quando inizieranno i lavori sulla seconda stagione e, soprattutto, quando il cast tornerà sul set.

Difattisi è ritagliata uno spazio dominante nel panorama delle serie tv di prestigio, distanziando nettamente la concorrenza quando si parla di fantascienza, thriller e produzioni che lasciano il segno. Se titoli comes hanno ridefinito i confini della sci-fi televisiva, esta regalando una delle performance più intense della sua carriera nella terza stagione di Silo attualmente in onda, è il genere horror-thriller a catalizzare le conversazioni più accese in questo momento.

Anya Taylor-Joy sta monopolizzando l'attenzione con Lucky, la sua nuova serie che ha conquistato pubblico e critica, ma c'è un'altra produzione che continua a far parlare di sé a più di un mese dalla conclusione della prima stagione. Widow's Bay ha dimostrato di essere molto più di un semplice horror, affermandosi come uno dei prodotti televisivi più riusciti del 2026. Il percorso dello show nelle classifiche di streaming di Apple TV è stato costante e inesorabile, con una crescita progressiva che ha raggiunto il picco durante e dopo il finale di stagione.

Widow's Bay, fonte: Apple

La piattaforma ha dimostrato fiducia nel progetto rinnovandolo per una seconda stagione appena sei giorni prima della messa in onda dell'episodio conclusivo, un segnale chiaro della solidità dei dati interni e dell'entusiasmo generato dalla serie. Ma come abbiamo accennato ad inizio artico, durante il weekend appena trascorso al San Diego Comic-Con, la showrunner Katie Dippold ha condiviso aggiornamenti significativi sul futuro della serie durante il panel "Showrunners on Showrunning" di Collider.

Quandole ha chiesto quando avesse saputo del rinnovo,ha rivelato che, anche se lei aveva sempre sperato e pianificato in quella direzione. La notizia più importante riguarda la tempistica di produzione. Laha ufficialmente, e secondo Dippold si tratta di "una grande squadra" che lavorerà alla scrittura della seconda stagione per. Questo calendario di scrittura così definito permette di tracciare una timeline abbastanza precisa per il futuro della serie.

Alla domanda diretta sull'inizio delle riprese, la showrunner ha confermato che il piano prevede di iniziare le riprese all'inizio del 2027, fornendo così ai fan un orizzonte temporale concreto su cui orientare le aspettative. Questa tempistica, che vede 20 settimane dedicate alla scrittura seguite da una fase di pre-produzione prima dell'avvio delle riprese vere e proprie, rispecchia gli standard produttivi delle serie di alto profilo, dove la cura del copione e la preparazione meticolosa sono imprescindibili.

Widow's Bay, fonte: Apple

Il modello produttivo di Widow's Bay si inserisce perfettamente nella strategia di Apple TV, che privilegia la qualità alla quantità, concedendo ai creativi il tempo necessario per sviluppare storie complesse e stratificate. Le 19 nomination agli Emmy non sono arrivate per caso: sono il risultato di un approccio che mette al centro la visione autoriale e le performance degli attori, elementi che richiedono tempo e risorse adeguate.

Con una prima stagione che ha saputo costruire un seguito fedele e appassionato, crescendo settimana dopo settimana nelle classifiche di streaming fino a diventare un fenomeno di cui si continua a discutere a distanza di settimane dal finale, Widow's Bay rappresenta esattamente il tipo di scommessa vincente che Apple TV sta facendo nel panorama dello streaming. La conferma che la macchina produttiva è già in moto, con una writers' room operativa e una timeline di riprese definita, lascia ben sperare per una seconda stagione che possa consolidare e amplificare il successo della prima.

Ora resta da vedere se la serie riuscirà a convertire le 19 nomination agli Emmy in premi concreti, un risultato che darebbe ulteriore slancio a un progetto che ha già dimostrato di avere tutte le carte in regola per diventare uno dei franchise di punta della piattaforma.