William Shatner: "Io e mia figlia abbiamo lottato insieme contro un cancro al quarto stadio"

Pubblicazione: 23 luglio alle 13:20

Ci sono storie che superano qualunque sceneggiatura hollywoodiana per la carica di umanità, dramma e insperata rinascita che portano con sé. L'icona del cinema mondiale William Shatner — l'intramontabile Capitano Kirk di Star Trek — e sua figlia Melanie hanno deciso di rompere il silenzio, raccontando un incubo vissuto nell'ombra: la diagnosi contemporanea di un tumore al quarto stadio e la straordinaria guarigione che li ha restituiti alla vita.

Due diagnosi al quarto stadio

Una vicenda intima e potente che va ben oltre la cronaca rosa, trasformandosi in una testimonianza di speranza per la ricerca oncologica e in un inno alla resilienza familiare.

Tutto è iniziato per Melanie, 61 anni, nel luglio del 2022, quando ha scoperto quasi per caso un piccolo nodulo al seno. Quello che sembrava un dettaglio trascurabile si è rivelato un aggressivo carcinoma mammario metastatizzato ai linfonodi. Durante i lunghi e dolorosi mesi di chemioterapia, radioterapia e interventi chirurgici, il padre novantacinquenne è stato la sua roccia, offrendo un sostegno emotivo ed economico incrollabile.

William Shatner (Jimmy Kimmel Live)

Ma il destino aveva in serbo un altro duro colpo. Nel giugno del 2023, proprio mentre Melanie stava concludendo il suo ciclo di cure, a Shatner è stato diagnosticato un melanoma maligno avanzato con metastasi cerebrali e polmonari. Una condanna che, solo fino a un decennio fa, avrebbe lasciato ben poche speranze di sopravvivenza.

Nonostante la gravità della situazione e l'età avanzata dell'attore, la famiglia non si è arresa. Shatner si è affidato a unbasato sull'immunoterapia combinata. Questo trattamento innovativo ha permesso al suo sistema immunitario di riconoscere e distruggere le cellule tumorali, consentendogli di superare la malattia con una risposta clinica straordinaria.

Alla fine del 2024, sia William che Melanie sono stati dichiarati ufficialmente liberi da ogni traccia di malattia. Una vittoria a doppio filo che i due attribuiscono non solo all'eccellenza della medicina moderna, ma anche al profondo legame affettivo che li ha tenuti uniti nei momenti più bui.

Oggi la guarigione ha trasformato radicalmente la loro prospettiva di vita. Con una vitalità che sfida il tempo, Shatner (che non ha escluso un suo ritorno in Star Trek) continua a dedicarsi a molteplici progetti artistici, dimostrando una lucidità e un'energia invidiabili. Per condividere questo messaggio di rinascita, padre e figlia hanno deciso di lanciare il podcast No Time but Now, un formato dedicato alla salute, alla longevità e al benessere, in cui intervistano esperti di fama internazionale e sopravvissuti.