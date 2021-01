Sono passati cinque anni da quando abbiamo sentito parlare, per la prima volta, dei progetti relativi a un nuovo film dedicato a. La Warner Bros puntava a realizzare una pellicola realizzata insieme allo storico produttore della saga di Harry Potter e relativi prequel, Animali Fantastici, e dei lungometraggi dell’orso Paddington, ovvero sia David Heyman.

Variety segnala adesso che questa iterazione inedita di Willy Wonka ha una data di uscita in sala: il 17 marzo del 2023.

Come avevamo appreso nel 2016, la pellicola non sarà una storia delle origini del personaggio, ma racconterà alcune delle sue prime avventure. Di recente la Warner Bros ha proposto in streaming un altro adattamento tratto da un’opera di Roald Dahl, Le streghe, diretto da Robert Zemeckis. Il film, come vi abbiamo raccontato lo scorso autunno, non ha mancato di suscitare un paio di giornate di accese polemiche per via di una scelta di design collegata alla raffigurazione delle streghe (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

A inizio dicembre abbiamo invece riaffrontato un tema ben noto da tempo, quello dell’antisemitismo di Roald Dahl, un problema che torna a cadenza regolare agli onori della cronaca. Era accaduto anche nel 2016 a Cannes, in occasione della presentazione del GGG, il film di Steven Spielberg basato sull’omonimo romanzo dell’autore in questione. Interpellato in merito dalla stampa, Steven Spielberg aveva ammesso di non essere a conoscenza delle questioni personali di Roald Dahl perché “ero concentrato sulle storie che ha scritto. E una storia come quella del GGG parla dell’abbracciare e accogliere le differenze”. A dicembre, la famiglia dello scrittore, morto il 23 novembre del 1990, ha diramato un comunicato stampa per chiedere scusa e prendere le distanze da alcune dichiarazioni rilasciate in passato dallo scrittore che, fra l’altro, aveva impostato proprio Le streghe su alcuni criticabilissimi tropi antisemiti.

Vi ricordiamo che, in aggiunta a questo nuovo Willy Wonka, la Roald Dahl estate ha siglato un accordo da un miliardo di dollari con Netflix per dei nuovi adattamenti filmici e seriali delle storie dell’autore che si aggiunge all’annuncio di una nuova serie TV di Charlie e la fabbrica di cioccolato diretta, scritta e prodotta da Taika Waititi.

