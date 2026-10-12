Wilma De Angelis, dal successo in tv all’ultimo film con Claudio Bisio: il ruolo che pochi ricordano

Pubblicazione: 12 ottobre alle 11:51

La carriera di Wilma De Angelis è stata ricca di esperienze, dalla musica alla televisione, fino al cinema. Dopo la notizia della sua scomparsa a 96 anni, torna al centro dell’attenzione anche il suo ultimo ruolo sul grande schermo: quello interpretato in Femmine contro maschi, la commedia diretta da Fausto Brizzi che la vede accanto a Claudio Bisio e Nancy Brilli. Un film del 2011 che rappresenta il suo congedo dal cinema e che permette di riscoprire un lato meno conosciuto della sua lunga carriera.

Uscito nel 2011, Femmine contro maschi è il secondo capitolo del progetto cinematografico di Fausto Brizzi dedicato alla battaglia tra uomini e donne,. La commedia intreccia tre storie sentimentali, raccontando con ironia le incomprensioni di coppia, le abitudini difficili da cambiare e i tentativi di salvare relazioni messe alla prova dal tempo.

Nel cast figurano alcuni dei volti più noti della commedia italiana, tra cui Claudio Bisio, Nancy Brilli, Luciana Littizzetto, Emilio Solfrizzi, Serena Autieri e Ficarra e Picone. In questo gruppo di interpreti trova spazio anche Wilma De Angelis, chiamata a vestire i panni di un personaggio fondamentale per una delle vicende principali. Nel film, Wilma De Angelis interpreta la madre di Marcello, il chirurgo plastico interpretato da Claudio Bisio.

Il personaggio si inserisce nella storia di una coppia divorziata, formata da Marcello e Paola, interpretata da Nancy Brilli, che continua a fingere di essere una famiglia unita per non provocare preoccupazioni alla donna. Quando le condizioni di salute della madre di Marcello peggiorano, la situazione cambia. Il desiderio di trascorrere del tempo con la famiglia porta infatti i due ex coniugi a ritrovarsi sotto lo stesso tetto, costretti a recitare la parte di una coppia ancora felice.

È proprio qui che entra in gioco il personaggio di De Angelis, tutt’altro che rassegnato al fallimento del matrimonio del figlio. Con determinazione e una buona dose di iniziativa, la donna cerca di favorire il riavvicinamento tra Marcello e Paola, dando vita a situazioni comiche e a un piano che potrebbe riaccendere i sentimenti della coppia. Un ruolo che unisce leggerezza e tenerezza, perfettamente inserito nel tono della commedia.

Con Femmine contro maschi, Wilma De Angelis ha lasciato al pubblico un’ultima interpretazione cinematografica, condividendo il set con attori molto amati dal pubblico italiano. La sua presenza contribuisce alla dimensione familiare della storia e offre un ricordo diverso della donna conosciuta soprattutto per il suo percorso musicale e televisivo.

Il film resta così una tappa significativa per riscoprire la versatilità di un’artista che ha attraversato mondi diversi dello spettacolo italiano. Anche attraverso questo ruolo, Wilma De Angelis continua a essere ricordata per la sua personalità e per il contributo dato, nel corso degli anni, all’intrattenimento.