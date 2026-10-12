Wilma De Angelis, il racconto sulle anfetamine e la domanda di Cristina Parodi diventata un meme cult

Pubblicazione: 12 ottobre alle 12:09

Ci sono momenti televisivi che sembrano destinati a esaurirsi nel giro di pochi minuti e altri che, a distanza di anni, tornano a vivere grazie ai social. È il caso di Wilma De Angelis e della sua partecipazione a Cristina Parodi Live, il programma che la giornalista conduceva su La7 nel 2012. Un’intervista nata per parlare di diete e benessere si è trasformata in una delle scene più ricordate della televisione italiana, diventando un meme amatissimo sul web.

A rendere indimenticabile quel passaggio è stato soprattutto il contrasto tra il tono pacato dell’ospite e la reazione della conduttrice. Al centro della conversazione, un episodio sorprendentequando queste sostanze erano facilmente reperibili e la consapevolezza dei loro rischi era molto diversa da quella attuale. Nel salotto televisivo di Cristina Parodi, Wilma De Angelis ricordò un periodo dei primi anni della sua carriera in cui, come altre artiste dell’epoca, aveva seguito regimi dimagranti che prevedevano l’utilizzo di anfetamine.

Nel suo racconto comparivano anche nomi celebri come Mina e Miranda Martino, in un contesto storico nel quale la pressione sull’aspetto fisico delle donne dello spettacolo era particolarmente forte. De Angelis descrisse quell’esperienza con la spontaneità che aveva contraddistinto la sua lunga presenza davanti alle telecamere. Il ricordo, però, conteneva un elemento capace di cambiare immediatamente il tono della conversazione: l’idea che allora non fosse pienamente percepita la pericolosità di quelle sostanze.

Non si trattava di una provocazione costruita per fare notizia, ma della testimonianza di un’abitudine appartenente a un’altra epoca. Ed è proprio questa naturalezza ad aver contribuito alla forza della scena. Il momento destinato a entrare nella memoria collettiva arriva con la domanda di Cristina Parodi: "Quando ti sei accorta che ti stavano drogando?".

La frase, diretta e pronunciata durante un confronto televisivo dall’apparenza ordinaria, ha finito per vivere di vita propria. Estratta dal contesto originario, è diventata una battuta perfetta per il linguaggio dei social, dove pochi secondi di video possono trasformarsi in un riferimento condiviso da migliaia di utenti.

Il successo del meme nasce dall’imprevedibilità dello scambio. Da una parte c’è il racconto sereno di una protagonista della televisione italiana; dall’altra, la reazione di una conduttrice che restituisce all’episodio una dimensione completamente diversa. Il risultato è un cortocircuito tra il tono rassicurante della TV generalista e la durezza di una domanda che, riletta oggi, assume un significato ancora più forte.

La popolarità di questo frammento dimostra quanto la televisione del passato continui a offrire materiale alla cultura digitale. I social recuperano scene che all’epoca potevano passare quasi inosservate e le trasformano in piccoli classici della comicità involontaria. Per Wilma De Angelis, cantante, conduttrice e volto storico della televisione italiana, quell’episodio rappresenta una traccia particolare di un percorso professionale molto più ampio, legato anche alla divulgazione della cucina in TV.

Per Cristina Parodi, invece, è rimasto uno dei momenti più riconoscibili di Cristina Parodi Live, programma andato in onda per un periodo limitato. La vicenda conserva anche un risvolto che va oltre l’ironia: racconta come siano cambiati nel tempo il rapporto con il corpo, le diete e la percezione deiDietro una battuta diventata virale c’è dunque uno spaccato di costume, capace di restituire le contraddizioni di un’epoca.

È questa combinazione di spontaneità, sorpresa e distanza storica a rendere ancora riconoscibile il video. Un breve scambio televisivo che, senza essere stato concepito per diventare virale, ha trovato una seconda vita online, trasformandosi in un riferimento della memoria pop italiana.