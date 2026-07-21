Wonder Man 2 potrebbe partire prima del previsto: l'aggiornamento di Destin Daniel Cretton

Pubblicazione: 21 luglio alle 09:15

Sono passati cinque anni da quando Destin Daniel Cretton ha fatto il suo ingresso nell'universo cinematografico Marvel con Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli. Da allora, il regista non si è certo seduto sugli allori, e tra due settimane tornerà sotto i riflettori Marvel con l'uscita di Spider-Man: Brand New Day, l'atteso ritorno dell'Uomo Ragno di Tom Holland che riprenderà il filo narrativo lasciato sospeso dal finale di Spider-Man: No Way Home. Ma sono in arrivo anche delle novità su Wonder Man 2.

Difatti tra tutti o progetti di altissimo profilo cui sta lavorando il regista, quello che forse scalda maggiormente il cuore dei fan è la. La serie Disney Plus, co-creata da Cretton insieme allo showrunner Andrew Guest, ha rappresentato una ventata d'aria fresca nel panorama delle produzioni Marvel. Rinnovata lo scorso marzo dopo essere diventata una delle serie MCU più acclamate degli ultimi tempi, Wonder Man ha saputo distinguersi raccontando una storia intima e personale, lontana dalle dinamiche multiversali che

La prima stagione ha seguito le vicende di Simon Williams, interpretato da un eccezionale Yahya Abdul-Mateen II, un uomo dotato di superpoteri che tenta disperatamente di ottenere il ruolo da protagonista nel remake cinematografico (nell'universo Marvel) di Wonder Man. Una meta-narrazione brillante che ha mescolato il mondo hollywoodiano con quello supereroistico, creando qualcosa di genuinamente originale. Non a caso, Abdul-Mateen II ha ottenuto la prima nomination agli Emmy per la recitazione in una serie MCU dai tempi di The Falcon and the Winter Soldier, un riconoscimento che testimonia la qualità della performance e della serie stessa.

Wonder Man, fonte: Marvel

Al fianco di Abdul-Mateen II, Ben Kingsley è tornato nei panni di Trevor Slattery, il personaggio che aveva già interpretato in Iron Man 3 e Shang-Chi, creando un'improbabile ma commovente amicizia con Simon. Il finale della prima stagione ha lasciato i fan con il fiato sospeso: dopo la premiere del film, Simon ha seguito di nascosto una guardia di sicurezza del Department of Damage Control, utilizzando l'occasione per liberare Trevor dalla prigione. Un gesto di amicizia assoluta che ha visto Simon sacrificare la propria carriera appena decollata per restituire il favore all'amico.

Wonder Man, fonte: Marvel

Un finale dal tono insieme sentimentale e complicato, che ha lasciato i due protagonisti in fuga mentre il DoDC si mobilita per trovarli.? È la domanda che tutti si pongono, e le riprese della seconda stagione dovrebbero fornire presto le prime risposte. Indi Collider, Cretton è stato interrogato direttamente sullo stato di avanzamento die, più specificamente, sulla possibilità che le riprese possano iniziare entro la fine di quest'anno. La risposta del regista, pur mantenendo un certo riserbo, è stata incoraggiante: "Lo spero. Lasciamolo così". Non è una conferma ufficiale, certo, ma è un indizio significativo.

Se la produzione dovesse effettivamente partire prima della fine del 2026, la serie potrebbe beneficiare di un ritorno sugli schermi più rapido rispetto alla media delle produzioni streaming, che spesso richiedono oltre due anni tra una stagione e l'altra. Certo, difficilmente Wonder Man potrà eguagliare il ritmo serrato di Daredevil: Born Again, ma comunque rappresenterebbe un cambio di passo gradito in un'epoca in cui l'attesa tra le stagioni può raffreddare l'entusiasmo del pubblico.

Il successo della prima stagione (qui trovate la nostra recensione) ha dimostrato che c'è spazio anche per storie Marvel più intime e originali. Con il suo mix di commedia, dramma e meta-riflessione sul mondo di Hollywood, Wonder Man ha conquistato pubblico e critica, regalando a Yahya Abdul-Mateen II una storica nomination agli Emmy. Adesso resta da capire quale sarà il destino di Simon Williams e Trevor Slattery dopo il finale che li ha visti in fuga dal Department of Damage Control. Le parole di Destin Daniel Cretton lasciano intendere che il progetto resta una priorità: se le riprese partiranno davvero entro la fine del 2026, il ritorno della serie potrebbe arrivare prima del previsto.