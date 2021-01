Wonder Woman 1984

In una recente intervista con Variety, la costumista diha parlato della realizzazione della nuova armatura dorata che Diana Prince indossa nel film.

Ha spiegato che in effetti c’è stato bisogno di prestare attenzione a una serie di aspetti, tra cui il non rendere l’armatura troppo riflettente. In tal senso Gal Gadot ha dovuto partecipare a numerose prove costume e Hemming l’ha definita “molto paziente”. Ha poi parlato dei tempi di realizzazione:

Ci sono voluti almeno sei mesi dai primi disegni agli ultimi ritocchi del costume. Dopo gli schizzi preparatori siamo passati alla modellazione 3D. Il costume è formato da una tuta con un corsetto che regge tutta la struttura, è stato fatto con pannelli singoli in modo che Gal potesse muoversi senza problemi.

Wonder Woman 1984 è uscito al cinema a Natale negli Stati Uniti, in Italia uscirà prossimamente. Questa la sinossi ufficiale:

Un rapido balzo fino agli anni ’80 nella nuova avventura per il grande schermo di Wonder Woman, che si troverà ad affrontare un nemico del tutto nuovo: The Cheetah.

Nel cast del film film compaiono Gal Gadot nei panni di Diana Prince, Kristen Wiig nel ruolo della super cattiva Cheetah, e Pedro Pascal. Chris Pine fa ritorno al suo ruolo di Steve Trevor. Nel cast anche Ravi Patel, Natasha Rothwell e Soundarya Sharma.

A far compagnia alla regista dietro la macchina da presa, il direttore della fotografia Matthew Jensen, la scenografa candidata all’Oscar® Aline Bonetto (“Amélie”) e la costumista premio Oscar® Lindy Hemming (“Topsy-Turvy”). Il montatore candidato all’Oscar®, Richard Pearson (“United 93”) si occuperà del montaggio del film.

Tra i luoghi per le riprese la produzione ha scelto Washington, D.C., Alexandria, Virginia oltre a Regno Unito, Spagna e Isole Canarie.

“Wonder Woman 1984” è ispirato al personaggio creato da William Moulton Marston e pubblicato nei fumetti dalla DC Entertainment. Il film sarà distribuito in tutto il mondo dalla Warner Bros. Pictures, una compagnia della Warner Bros. Entertainment.