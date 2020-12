Nel corso della promozione diha parlato della realizzazione di Cheetah ammettendo di aver preso in considerazione la stessa strada percorsa daper la creazione del personaggio, ovvero crearlo tutto in digitale.

Ha poi ammesso di aver cambiato idea dopo aver visto dei test, optando per un misto tra protesi e computer grafica:

Trovare il giusto compromesso tra protesi e digitale per quella trasformazione ha richiesto un mucchio di ricerca e sviluppo. Ci abbiamo lavorato dall’inizio alla fine e non l’abbiamo ultimata prima dell’ultimo giorno. È stato così complesso, mi faceva perdere il sonno. In tutta sincerità poteva andare davvero male. Quando sono arrivata sul set mi hanno detto: “Potremmo farlo tutto in CGI. Possiamo applicare peli sulle persone senza problemi”, gli ho chiesto di farmi vedere la cosa migliore che riuscissero a fare, l’ho vista e ho risposto: “Non è abbastanza. Se la tecnologia può permettersi questo, non è abbastanza”.

Stavano girando Cats nel teatro di posa accanto al nostro, sapevo che anche loro stavano facendo i conti con la stessa cosa. Quando ho saputo che avrebbero fatto tutto in digitale ho pensato: “Buona fortuna”.

Non sarò mai abbastanza grata per come siano andate le cose.